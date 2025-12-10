自由電子報
娛樂 最新消息

帕拉斯扮青春五月天 受邀當下以為遇詐騙

帕拉斯出現在夯曲MV，直呼很幸運。（翻攝自YouTube）帕拉斯出現在夯曲MV，直呼很幸運。（翻攝自YouTube）

〔記者陳慧玲／台北報導〕新人樂團「PALLAS」帕拉斯近期有很多讓人羨慕的演出機會，除了受到任賢齊賞識同台合作，另外由五月天阿信聯手周杰倫，以及言承旭、周渝民、吳建豪合唱的新歌《恆星不忘 Forever Forever》MV中，也看到帕拉斯的身影。

帕拉斯樂團參加很多音樂祭活動，累積支持他們的歌迷。（迷音樂提供）帕拉斯樂團參加很多音樂祭活動，累積支持他們的歌迷。（迷音樂提供）

被網友戲稱「F5」合拍的話題MV，上線3天在YouTube的點擊已達1800萬次，帕拉斯幸運獲得機會飾演「五月天青春時期」角色，團員透露當時收到導演組私訊「想邀請你們拍攝五月天新歌MV，不知道是否有意願？」團員笑說：「我們真的以為遇到詐騙！」經過與聯絡窗口3次確認，再看見完整企劃，才相信這真的不是詐騙，開心直呼這是天上掉下來的最大禮物。

由於MV是個超大企劃，因此帕拉斯參與拍攝過程極度保密，團員透露：「保密協定規定不能說、不能貼、不能洩漏，連我們家人都不知道我們在幹嘛。」直到MV上線並引起廣泛討論後，團員都接到超多電話，被朋友狂問：「你們怎麼會出現在這支MV？」際遇讓人羨慕。

帕拉斯參加過許多音樂祭演出，累積不少粉絲支持，12月16日將推出首張專輯《下天堂 Falling Down To Heaven》，跨年則將連趕八里和台中兩場表演，團員已訂了100小時的練團室準備瘋狂練團。

