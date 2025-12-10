自由電子報
娛樂 最新消息

Jolin杜拜試膽 挑戰150公尺極限任務

蔡依林到杜拜取景拍攝新歌MV。（凌時差提供）蔡依林到杜拜取景拍攝新歌MV。（凌時差提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林全力備戰月底的大巨蛋演唱會，搶先推出在杜拜拍攝的新歌《Fish Love》MV，她登上有「全球最大相框」之稱的杜拜地標「杜拜之框」取景。「杜拜之框」的高度高達150公尺，Jolin身邊僅有助理陪同，當她踩上步道時，工作人員都替她捏把冷汗，只見天后平靜說：「其實沒有想像中可怕，有工作人員在旁邊就覺得安心。」能在高空俯瞰杜拜美景讓她直呼震撼。

蔡依林一襲洞洞裝，大膽展現曼妙身材。（凌時差提供）蔡依林一襲洞洞裝，大膽展現曼妙身材。（凌時差提供）

團隊在遼闊沙漠與現代城市交錯的杜拜打造壯闊的敘事舞台，從150公尺高空到無垠沙海、從白日到黑夜交替，整支MV在極具挑戰性的環境中完成，宛如一場真實版「極限任務」，視覺規模也全面升級，歌迷看了MV後，紛紛直呼很像在看電影。

《Fish Love》MV以歌詞「Part of me is in you」為核心概念延伸，Jolin親自駕車，要穿越城市與荒原的交界，卻被「黑影」尾隨不放，一步步把她推向懸崖邊緣，畫面張力瞬間拉至最高，成為整支MV最震撼的段落。她笑稱：「感覺自己簡直成了『沙漠女車手』，這段戲意外地讓我很過癮。」

Jolin挑戰「上天」、「下水」、「入沙漠」，連續兩天在凌晨2點就開始化妝準備，幾乎沒時間休息，可說是體力極限與極端環境的雙重挑戰。Jolin也感受到杜拜的迷人之處，她分享：「景色真的很美，食物也超好吃！」透露在工作空檔和同事到沙灘散步，感受當地陽光與海風，還造訪了米其林餐廳，忍不住驚呼：「每道都好吃到讓人想再回去！」

