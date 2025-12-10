李廷鎮糗張榕容爽吃醬蟹 Emma考上輔大大傳系榜首

李廷鎮（右）和張榕容拍戲交情好。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕韓星李廷鎮特別來台，和温昇豪、張榕容、安心亞等人昨參與影集《整形過後》首映會，其中李進良、小禎18歲女兒Emma首度在媒體面前受訪，受訪時緊張到不停繞手指，害羞透露外公胡瓜叮嚀她「好好講話」，曹蘭搶先搞笑回：「他才要好好說話吧。」温昇豪則開玩笑稱：「他沒有說『下面一位』嗎？」

Emma（左）首度拍戲，温昇豪相當照顧她。（記者潘少棠攝）

Emma提到胡瓜看過她演出後，要她表情再豐富一點之外，誇獎她「哭戲滿打動人的」，讓她頗感動。她今年錄取輔大大傳系，温昇豪彷彿將她當自己女兒般，滿臉驕傲不斷誇：「她是榜首！」先前小禎曾說過女兒要出國念書，她解釋爺爺奶奶年紀大，打算出國再緩緩。至於是否期待明年金鐘戲劇新人獎，Emma愣了一下說：「沒有期待耶，我胃口比較小。」

請繼續往下閱讀...

而金曲歌后艾怡良在劇中演出媽媽桑，還把手大膽伸進郭子乾的褲子裡「搓揉」，她坦言拍這場戲前一天緊張到睡不著，温昇豪立刻開黃腔虧：「是怕摸不到東西嗎？」郭子乾自豪反擊：「是怕觸礁吧！」讓現場哈哈大笑。

接著她提到拍戲前跟郭子乾為了「伸進去」的手勢，用各種角度練習了很多次，郭子乾笑嘻嘻稱：「這就要靠演員之間互相信任，畢竟難得被金曲歌后摸。」

此外，近期演出《信號》的韓星趙震雄因黑歷史宣布引退，李廷鎮坦言20多年前曾和趙震雄合作電影《馬粥街殘酷史》，拍完之後就沒有聯繫。但他和張榕容拍戲的好交情倒是沒有斷過，先前張榕容特別到首爾找他，他印象深刻直呼：「她吃醬蟹吃得很開心，第一次看到女生用手吃這麼乾淨，彷彿眼前沒有其他人。」張榕容聽聞後瞪大眼喊冤：「我不知道要怎用筷子吃！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法