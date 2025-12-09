自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

雞蛋蒸肉餅2團員移居台灣 時隔6年募資回歸 天使數字2222加持

香港樂團「雞蛋蒸肉餅」很喜歡台灣的人情味。（記者潘少棠攝）香港樂團「雞蛋蒸肉餅」很喜歡台灣的人情味。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕香港獨立樂團「雞蛋蒸肉餅」曾入圍金曲獎最佳樂團，也曾得過金音獎「海外創作音樂獎」肯定，相隔6年，希望透過募資推出新專輯《PROJ3CT 2222》，明年也有開唱計畫。

「雞蛋蒸肉餅」由主唱Soft、吉他手Soni、貝斯手Wing，還有鼓手Heihei組成，Soft和Soni都已移居台灣，經常感受到人情味，Soft說：「溫馨的地方很多，聽我講話就知道是香港人，所以都對我很熱情，去餐廳也會招待我吃東西。」比較不習慣的是地震，「第一次遇到地震時被嚇到，劇烈搖晃，腦袋當機，心裡想要帶什麼走？帶電腦或帶樂器？」

談到最想合作的台灣樂團，「雞蛋蒸肉餅」點名大象體操、落日飛車、草東沒有派對。Wing則說很喜歡台灣男生，覺得很帥，最欣賞林宥嘉。近日樂團在「嘖嘖募資」為新專輯募資，專輯名稱中的「2222」是團員很喜歡的「天使數字」，覺得看到會有力量，給自己正能量。過去Soni曾受林憶蓮欣賞，邀請她在音樂節中合作，另外陳奕迅也曾冒雨看他們演出，並在節目裡說很欣賞他們，明年3月29日樂團將在SUB開唱。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中