雞蛋蒸肉餅2團員移居台灣 時隔6年募資回歸 天使數字2222加持

香港樂團「雞蛋蒸肉餅」很喜歡台灣的人情味。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕香港獨立樂團「雞蛋蒸肉餅」曾入圍金曲獎最佳樂團，也曾得過金音獎「海外創作音樂獎」肯定，相隔6年，希望透過募資推出新專輯《PROJ3CT 2222》，明年也有開唱計畫。

「雞蛋蒸肉餅」由主唱Soft、吉他手Soni、貝斯手Wing，還有鼓手Heihei組成，Soft和Soni都已移居台灣，經常感受到人情味，Soft說：「溫馨的地方很多，聽我講話就知道是香港人，所以都對我很熱情，去餐廳也會招待我吃東西。」比較不習慣的是地震，「第一次遇到地震時被嚇到，劇烈搖晃，腦袋當機，心裡想要帶什麼走？帶電腦或帶樂器？」

談到最想合作的台灣樂團，「雞蛋蒸肉餅」點名大象體操、落日飛車、草東沒有派對。Wing則說很喜歡台灣男生，覺得很帥，最欣賞林宥嘉。近日樂團在「嘖嘖募資」為新專輯募資，專輯名稱中的「2222」是團員很喜歡的「天使數字」，覺得看到會有力量，給自己正能量。過去Soni曾受林憶蓮欣賞，邀請她在音樂節中合作，另外陳奕迅也曾冒雨看他們演出，並在節目裡說很欣賞他們，明年3月29日樂團將在SUB開唱。

