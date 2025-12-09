張信哲 周興哲同場 大巨蛋掀情歌風暴

大咖歌手夯團接力 喬山慈善演唱會只送不賣

張信哲將首度唱進台北大巨蛋。（喬山運動科技提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「喬山50感恩慈善演唱會」將在2026年1月18日登場，昨天公布超重量級卡司，「情歌王子」張信哲的粉絲敲碗許久，他終於將首登台北大巨蛋，還將與「新世代創作天王」周興哲同場開唱，雙哲現身讓歌迷都格外期待。

請繼續往下閱讀...

周興哲工作滿檔，計畫耶誕節與家人共度。（喬山運動科技提供）

接近歲末年終，周興哲依舊馬不停蹄忙著巡演，還抽空去錄了綜藝節目和參加音樂節，月底終於可以稍微鬆一口氣，耶誕佳節計劃與家人共度。張信哲歷經了兩個月的環球大長征，從美國唱到加拿大，再橫越大西洋到歐洲，舉辦了倫敦和巴黎演唱會，風光唱了8站。倫敦、巴黎場張媽和弟弟、弟妹更是溫馨相伴，明年他則預計唱到紐澳。

A-Lin也受邀參與「喬山50感恩慈善演唱會」。（喬山運動科技提供）

這次的感恩慈善演唱會，除有兩代情歌天王張信哲、周興哲獻唱外，還邀請到「金曲歌后」A-Lin、「三金大滿貫得主」盧廣仲、「日本心靈歌姬」夏川里美以及人氣夯團告五人、玖壹壹接力上陣，再搭配「Lulu」黃路梓茵、陳漢典夫妻檔主持，海報一曝光就迅速在網路引爆話題。

告五人人氣飆升，演出不斷。（喬山運動科技提供）

此外，因為這場演唱會的門票「只送不賣」，FB等社群也出現求票潮，有網友說：「我第一次想應徵工讀生，只為一張入場證。」因求票太瘋狂，網路上甚至出現「工作人員招募」、「引導員徵才」等詐騙訊息，喬山立刻強調：「演唱會入場券為非賣品，不存在任何銷售方式。不要轉帳、不要給資料、不要私下交易！」呼籲粉絲務必認明官方資訊，索票辦法與方式可洽喬山官網。

