自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張信哲 周興哲同場 大巨蛋掀情歌風暴

大咖歌手夯團接力 喬山慈善演唱會只送不賣

張信哲將首度唱進台北大巨蛋。（喬山運動科技提供）張信哲將首度唱進台北大巨蛋。（喬山運動科技提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「喬山50感恩慈善演唱會」將在2026年1月18日登場，昨天公布超重量級卡司，「情歌王子」張信哲的粉絲敲碗許久，他終於將首登台北大巨蛋，還將與「新世代創作天王」周興哲同場開唱，雙哲現身讓歌迷都格外期待。

周興哲工作滿檔，計畫耶誕節與家人共度。（喬山運動科技提供）周興哲工作滿檔，計畫耶誕節與家人共度。（喬山運動科技提供）

接近歲末年終，周興哲依舊馬不停蹄忙著巡演，還抽空去錄了綜藝節目和參加音樂節，月底終於可以稍微鬆一口氣，耶誕佳節計劃與家人共度。張信哲歷經了兩個月的環球大長征，從美國唱到加拿大，再橫越大西洋到歐洲，舉辦了倫敦和巴黎演唱會，風光唱了8站。倫敦、巴黎場張媽和弟弟、弟妹更是溫馨相伴，明年他則預計唱到紐澳。

A-Lin也受邀參與「喬山50感恩慈善演唱會」。（喬山運動科技提供）A-Lin也受邀參與「喬山50感恩慈善演唱會」。（喬山運動科技提供）

這次的感恩慈善演唱會，除有兩代情歌天王張信哲、周興哲獻唱外，還邀請到「金曲歌后」A-Lin、「三金大滿貫得主」盧廣仲、「日本心靈歌姬」夏川里美以及人氣夯團告五人、玖壹壹接力上陣，再搭配「Lulu」黃路梓茵、陳漢典夫妻檔主持，海報一曝光就迅速在網路引爆話題。

告五人人氣飆升，演出不斷。（喬山運動科技提供）告五人人氣飆升，演出不斷。（喬山運動科技提供）

此外，因為這場演唱會的門票「只送不賣」，FB等社群也出現求票潮，有網友說：「我第一次想應徵工讀生，只為一張入場證。」因求票太瘋狂，網路上甚至出現「工作人員招募」、「引導員徵才」等詐騙訊息，喬山立刻強調：「演唱會入場券為非賣品，不存在任何銷售方式。不要轉帳、不要給資料、不要私下交易！」呼籲粉絲務必認明官方資訊，索票辦法與方式可洽喬山官網。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中