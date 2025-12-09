李燕為母回歸演藝圈 含淚破冰住院老爸

李燕淡出戲劇圈2年宣布回歸，盼能突破以往路線。

〔記者李紹綾／台北報導〕李燕宣布加盟新東家，成為楊貴媚、鍾欣凌、丁寧的師妹，久違面對大批媒體，她有些緊張，透露這段期間最大衝擊，是爸爸日前因腎衰竭住院，原本冷戰一年的父女因此破冰。

李燕回憶，上週帶公司員工搭郵輪，最後一天突然接到父親昏迷消息，她在船上邊哭邊聯絡，一下船就直奔醫院。原來李父上月因心臟裝支架、肺氣腫，加上藥物影響導致鉀離子過高，引發腎臟衰竭，緊急洗腎。她在醫院陪伴3天，直到指數恢復正常才鬆口氣，如今爸爸已經拆管，本週可望出院。

父女失和是因為有一次她帶狗回彰化探望父親時，被碎念是「狗奴才」、「不好好工作，養一隻狗」，她憤而轉頭離開，兩人一年多未聯絡說話。這次父親住院父女破冰，而父親見到她時激動抓著她的手、不斷道歉，讓她一度紅了眼眶。

淡出演藝圈期間，李燕全心投入自創保養品牌，今年雙11業績更創下7年新高，她笑稱自己「當CEO到太閒」，時間逐漸騰出來，加上媽媽叫苦無戲可追，讓她萌生回歸念頭。至於未來角色，她期待挑戰「醜的、搞笑的、變態殺人犯都可以」，甚至願意為角色剃光頭，展現回歸後的強烈企圖，希望突破以往路線。

