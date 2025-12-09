棒棒堂今年多事一好四壞 小煜驚曝5年婚姻告終

小煜（左）結束5年婚姻，未來將和前妻言言共同陪伴孩子成長。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝、李紹綾／台北報導〕棒棒堂出道19年，今年以《來吧！哪裡怕》奪下2025金鐘獎實境節目主持人獎，把大眾視線拉回這個曾經風靡無數少男少女的團體。威廉兵役風波後，原以為金鐘能替「六棒」重新亮起燈，不料小杰爆閃兵、王子捲不倫，到昨日「小煜」楊奇煜親自公布5年婚姻告終，昔日一同在鏡頭前成長的青春身影，各自面臨人生課題。

棒棒堂威廉（左起）、王子、小煜、阿緯、小杰、敖犬並肩奪下金鐘，如今卻各自面對人生課題。（資料照，記者王文麟攝）

小煜表示已與老婆言言和平離婚，兩人多次溝通後於今年9月完成手續，「帶著感謝也帶著祝福」。他曾分享育兒壓力令夫妻吵到分開一夜，好在修補關係後改善，如今兩人轉化另一種合作方式，「有些故事不一定要用『結束』收尾，而是以更舒服的角度陪伴。」

近年小煜投入音樂與主持，在今年金鐘舞台上，他將掌聲獻給孩子，透露大兒子患有蠶豆症、嚴重異位性皮膚炎，需要心理、音樂、職能等多面早療。他行程再滿都親自陪同，只盼孩子能在愛裡成長。離婚後，他與前妻將以「家人」身分共同育兒，帶給孩子最穩定的環境。小煜在棒棒堂多事之秋後，公布家庭變動，不免令人遺憾。

成為單親爸爸後，小煜告知棒棒堂好兄弟威廉、阿緯。威廉透露小煜心情很ok，專心照顧小孩；阿緯則以股市加權指數開高走高，鼓勵兄弟往前看。

宥勝傳離婚金髮現身 慈惠離開台中生活

同日，曾因強制猥褻案淡出的宥勝也因婚姻狀態再受討論。去年底他獲緩刑5年、須繳國庫200萬元，今年2月繳清完原打算復出，卻遭網友強烈反彈，於是停止以「宥勝」名義活動。之後外界盛傳他與妻子慈惠已離婚，一家人搬離台中的農田木屋，雖然雙方未證實，但生活確有轉變。

近期宥勝被目擊染金髮現身台中餐廳；慈惠則離開台中展開新生活，寫下：「再熟悉的自然循環、再依戀的土地與溪流，再多捨不得，都得順著流動放下，然後前進。」

