町田啓太咬撥片狂放電 帥彈望春風寵台粉

町田啓太彈奏電吉他，帥翻現場。（LDH愛夢悅提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本男神町田啓太昨在台舉行粉絲見面會，但一開場就找不到人，原來町田啓太從觀眾席現身，讓現場1200粉絲瞬間尖叫、陷入瘋狂。他咬著吉他撥片，用台語向粉絲承諾：「我還會再回來逮丸（台灣）！」並大喊「水啦」。

現場回顧町田啓太15周年的作品，粉絲最喜歡的「町田問答」更是嗨翻全場，其中一題是問照片中的町田啓太做的手勢是什麼？粉絲信誓旦旦稱是臉頰愛心，不過他堅持是比YA，最後答案是臉頰愛心，笑翻眾人。

請繼續往下閱讀...

見面會的重頭戲是町田啓太演奏吉他的環節，他因為飾演日劇《玻璃之心》中的吉他手，因此開啟與吉他的緣分。町田啓太昨請來吉他老師Chikara一起演出，表演《玻璃之心》的《Chasing Blurry Lines》、《GLASS HEART》，以及《櫻桃魔法》的片頭曲《產聲》，掀起一陣陣掌聲。接著他還彈了一小節的台灣經典歌曲《望春風》，讓全場爆出熱烈歡呼。

最後町田啓太也公開了一首尚未取名的歌曲，全場粉絲亮起手機燈海，讓町田啓太相當感動，直呼「真的太厲害了，好漂亮」，表示自己在唱這首歌時是帶著與粉絲的心意一起表演，「我們一起完成這首歌，非常開心，15周年我會繼續努力。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法