自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

町田啓太咬撥片狂放電 帥彈望春風寵台粉

町田啓太彈奏電吉他，帥翻現場。（LDH愛夢悅提供）町田啓太彈奏電吉他，帥翻現場。（LDH愛夢悅提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本男神町田啓太昨在台舉行粉絲見面會，但一開場就找不到人，原來町田啓太從觀眾席現身，讓現場1200粉絲瞬間尖叫、陷入瘋狂。他咬著吉他撥片，用台語向粉絲承諾：「我還會再回來逮丸（台灣）！」並大喊「水啦」。

現場回顧町田啓太15周年的作品，粉絲最喜歡的「町田問答」更是嗨翻全場，其中一題是問照片中的町田啓太做的手勢是什麼？粉絲信誓旦旦稱是臉頰愛心，不過他堅持是比YA，最後答案是臉頰愛心，笑翻眾人。

見面會的重頭戲是町田啓太演奏吉他的環節，他因為飾演日劇《玻璃之心》中的吉他手，因此開啟與吉他的緣分。町田啓太昨請來吉他老師Chikara一起演出，表演《玻璃之心》的《Chasing Blurry Lines》、《GLASS HEART》，以及《櫻桃魔法》的片頭曲《產聲》，掀起一陣陣掌聲。接著他還彈了一小節的台灣經典歌曲《望春風》，讓全場爆出熱烈歡呼。

最後町田啓太也公開了一首尚未取名的歌曲，全場粉絲亮起手機燈海，讓町田啓太相當感動，直呼「真的太厲害了，好漂亮」，表示自己在唱這首歌時是帶著與粉絲的心意一起表演，「我們一起完成這首歌，非常開心，15周年我會繼續努力。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中