娛樂 最新消息

評論家選擇獎罪人入圍17項 左撇子女孩競逐國際影片 葉子綺力拚最佳年輕演員

《左撇子女孩》入圍評論家選擇獎最佳國際影片，童星葉子綺入圍最佳年輕演員直呼榮幸又幸運。（資料照，記者胡舜翔攝）《左撇子女孩》入圍評論家選擇獎最佳國際影片，童星葉子綺入圍最佳年輕演員直呼榮幸又幸運。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／綜合報導〕第31屆評論家選擇獎昨公布入圍名單，由萊恩庫格勒執導的《罪人》以最佳影片、導演、男主角、女配角及多項技術獎在內的17項提名成為大贏家。台片《左撇子女孩》代表台灣擠進「最佳國際影片」競逐，年僅9歲的童星葉子綺更以細膩動人的演出，一舉入圍「最佳年輕演員」。

《罪人》以17項入圍領跑評論家選擇獎，麥可B喬丹也入圍最佳男主角。（華納兄弟提供）《罪人》以17項入圍領跑評論家選擇獎，麥可B喬丹也入圍最佳男主角。（華納兄弟提供）

葉子綺昨透過片商回覆，表示收到入圍消息當下正從波蘭的餐廳前往戲院QA的路上，「路上下著綿綿細雨、只有1度非常冷，但好消息讓我們興奮不已，都燃燒了起來！」

除了感到非常榮幸與幸運，葉子綺也不忘感謝大家喜愛《左撇子女孩》，「台灣的故事能被世界看見，是最珍貴的事。謝謝一路幫助《左撇子女孩》走到這裡的所有人！」她特別致謝導演鄒時擎、監製西恩貝克、各國片商，以及在獎季助攻的Netflix。

此次《左撇子女孩》在最佳國際影片項目將迎戰法國片《只是一場意外》、韓片《徵人啟弒》、阿根廷《Belén》、巴西《這不只是個間諜故事》，以及西班牙《穿越地獄之門》。意外的是，《只是一場意外》今年在坎城勇奪金棕櫚，但導演賈法潘希卻未能入圍最佳導演或編劇，成為本屆引發熱議的遺珠。

評論家選擇獎向來被視為奧斯卡風向球，去年《艾諾拉》便在此奪下最佳影片後強勢反撲，一路挺進奧斯卡，成為典型案例。第31屆評論家選擇獎將於2026年1月4日揭曉。

