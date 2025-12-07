《人物專訪》鍾瑶出書 留住真實戀愛故事 笑看倒數第二個女友封號 5年法國戀情最深刻

鍾瑶在新書中誠實剖析自我。（星星相藝提供）

記者蕭方綺／專訪

鍾瑶曾在紐約、巴黎生活，新書分享許多離鄉背井的奇妙故事。（星星相藝提供）

鍾瑶近日出新書《她的名字是一條魚也是一隻鳥》，書中細細描繪過往的戀情，包括被劈腿分手、最後因車禍過世的初戀，還有交往5年的法國戀人，但沒有與吳慷仁、曹晏豪這兩段熟為人知的戀情，她解釋：「對方結婚有小孩，或是有自己生活，不想影響別人。」許多前任都結婚生子，被封「倒數第二個女友」，她幽默回：「這是功德一件！」

她的書花了3年才寫成，書中沒有現任攝影師男友Kair的影子，鍾瑶灑脫笑說：「因為寫書時他還不是重要角色，只是個普通朋友。」至於男友對新書的評價？她說兩人認識10幾年，書中寫的故事、人物，有些是彼此共同經歷的，頗能感同身受。

但鍾瑶強調現在這段關係並沒有「被定義」，也就是兩人尚未晉升男女朋友，主要是她不想被定義，她說：「以前談戀愛會被問什麼時候結婚、生小孩，我被這框架壓得害怕談戀愛。」這回牽手被狗仔偷拍，也讓她很不自在，開始疑神疑鬼，甚至連開車都會盯著後照鏡觀察有沒有被跟車。

鍾瑶書中許多篇幅詳述法國戀人C。當初動念要寫這本書時，她曾問過對方：「能不能被寫進故事裡？」如今書終於出版，因對方已婚，她傳訊息問方不方便寄一本書過去，畢竟他算是某些章節的主角，如今一週過去了，依舊沒有回應。

那段法國的戀情對她來說格外深刻。她坦言到巴黎當模特兒之際，從沒想過談那場愛情，對方也在時尚圈工作，曾一起旅行、一起認識這個世界，也曾討論過未來，但一講到未來，當時遠距離戀愛的他們也走向分手。

她坦言這段情太特別，以至於之後的每一段戀愛，都會不自覺地拿來和這段做比較，直到10年後C有陣子返台，她約了見面，想探索自己是否仍然忘不了那段感情，意外發現過去的情感已經不在，那次見面反而形成一個斷點，讓她得以重新出發。

