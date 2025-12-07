阿信五十知天命 狂送大禮 預告F4恆星巡演將起跑

言承旭（左起）、吳建豪、周渝民將與阿信攜手開唱。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰、蕭方綺／台北報導〕五月天阿信力邀天王「周董」周杰倫跨刀，與言承旭、吳建豪、周渝民攜手合唱新歌《恆星不忘Forever Forever》，可惜的是，朱孝天這次沒有參與F4復出巡演，就連MV畫面都徹底「被消失」，掀起網友討論。朱孝天的演員老婆韓雯雯前晚開直播護尪，提到這段期間看到老公情緒低落，讓她十分揪心，並說朱孝天從7月開始就「滿心期待」積極調理身體，一個多月瘦了15公斤，至今沒有一刻鬆懈。

言承旭、吳建豪、周渝民的帥氣身影出現在MV，朱孝天直接被剪光。（翻攝自YouTube）

有了阿信跟周董的加持，《恆星不忘Forever Forever》MV上線後討論不斷，眼尖網友揪出導演非常「用心」，包括MV中鉛筆盒上貼的F4照片，還到回憶片段的畫面，都只有見到言承旭、吳建豪以及周渝民的身影，完全沒有朱孝天的任何身影，被消失的十分徹底。

對此，朱孝天的老婆韓雯雯心疼替老公抱屈，怒駁網上的惡意爆料，「他只是很期待、想要去赴那場約而已。」她在直播中多次嘆氣，透露夫妻倆這兩年心態早已放平，不爭也不比，只想安穩過生活。其實韓雯雯也是F4的粉絲，今年才在後台跟言承旭、吳建豪、周渝民一起合照，她更感性表示：「《流星花園》不只是你們的青春、我的青春，更是天哥的青春呀。」

阿信與言承旭、吳建豪以及周渝民合作新歌，還要一起舉辦巡演，備受各界期待，昨天阿信迎來50歲大壽，邁向「五十知天命」的人生新階段，他狂在各個社群平台「送禮物」上傳新歌《恆星不忘Forever Forever》MV，開心發文：「生日快樂給我，生日禮物給你。」

由言承旭、吳建豪、周渝民與阿信合體舉辦的「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，12月19日起在上海起跑，共計4場演出。

