自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

阿信五十知天命 狂送大禮 預告F4恆星巡演將起跑

言承旭（左起）、吳建豪、周渝民將與阿信攜手開唱。（相信音樂提供）言承旭（左起）、吳建豪、周渝民將與阿信攜手開唱。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰、蕭方綺／台北報導〕五月天阿信力邀天王「周董」周杰倫跨刀，與言承旭、吳建豪、周渝民攜手合唱新歌《恆星不忘Forever Forever》，可惜的是，朱孝天這次沒有參與F4復出巡演，就連MV畫面都徹底「被消失」，掀起網友討論。朱孝天的演員老婆韓雯雯前晚開直播護尪，提到這段期間看到老公情緒低落，讓她十分揪心，並說朱孝天從7月開始就「滿心期待」積極調理身體，一個多月瘦了15公斤，至今沒有一刻鬆懈。

言承旭、吳建豪、周渝民的帥氣身影出現在MV，朱孝天直接被剪光。（翻攝自YouTube）言承旭、吳建豪、周渝民的帥氣身影出現在MV，朱孝天直接被剪光。（翻攝自YouTube）

有了阿信跟周董的加持，《恆星不忘Forever Forever》MV上線後討論不斷，眼尖網友揪出導演非常「用心」，包括MV中鉛筆盒上貼的F4照片，還到回憶片段的畫面，都只有見到言承旭、吳建豪以及周渝民的身影，完全沒有朱孝天的任何身影，被消失的十分徹底。

對此，朱孝天的老婆韓雯雯心疼替老公抱屈，怒駁網上的惡意爆料，「他只是很期待、想要去赴那場約而已。」她在直播中多次嘆氣，透露夫妻倆這兩年心態早已放平，不爭也不比，只想安穩過生活。其實韓雯雯也是F4的粉絲，今年才在後台跟言承旭、吳建豪、周渝民一起合照，她更感性表示：「《流星花園》不只是你們的青春、我的青春，更是天哥的青春呀。」

阿信與言承旭、吳建豪以及周渝民合作新歌，還要一起舉辦巡演，備受各界期待，昨天阿信迎來50歲大壽，邁向「五十知天命」的人生新階段，他狂在各個社群平台「送禮物」上傳新歌《恆星不忘Forever Forever》MV，開心發文：「生日快樂給我，生日禮物給你。」

由言承旭、吳建豪、周渝民與阿信合體舉辦的「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，12月19日起在上海起跑，共計4場演出。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中