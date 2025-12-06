自由電子報
AAA合體 朴寶劍抵貼近粉絲 IU甜笑送愛心

朴寶劍戴著眼鏡現身，超級卡哇依。（記者李惠洲攝）

IU昨天現身小港機場，熱情與粉絲揮手。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲、廖俐惠／高雄-台北報導〕韓國AAA亞洲明星盛典今天將在高雄世運主場館登場，超過20組人氣卡司昨抵達高雄小港機場，吸引上千人接機，人潮把入境大廳擠得水洩不通，還一度傳出撞壞機場大門的消息，可見粉絲有多熱情瘋狂。

CORTIS的JAMES趙雨凡（前）昨穿迷彩帽T、黑口罩現身，抵台受到熱烈歡迎。（記者李惠洲攝）

今天重頭戲莫過於熱門韓劇《苦盡柑來遇見你》的IU、朴寶劍，這對CP將在AAA重逢，兩人昨一前一後現身小港機場，掀起全場歡呼聲，他們寵粉無極限，IU不斷對粉絲揮手、送愛心，而朴寶劍則是靠近粉絲、收下卡片，親和力十足。此外，在劇中飾演IU媽媽的文素利、弟弟姜有皙及演出「夫商吉」一角的崔代勳都來了，《苦盡柑來遇見你》大團圓將在高雄上演。

今年才出道的最強新人CORTIS也相當受到矚目，在台灣長大的成員趙雨凡首次回家鄉演出，昨天粉絲以最大的尖叫聲歡迎他的到來。另一男團TWS昨如期抵台，不過中國籍成員韓振臨時因身體因素缺席，令粉絲相當遺憾。

