娛樂 最新消息

〈人物專訪〉邱以太囚生記住宿舍 自曝床潔癖

邱以太在《監所男子囚生記》飾演菜鳥管理員，是一名年輕的奶爸。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）邱以太在《監所男子囚生記》飾演菜鳥管理員，是一名年輕的奶爸。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

邱以太（左）在《監所男子囚生記》與陳澤耀（右）、張軒睿住進監所宿舍。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）邱以太（左）在《監所男子囚生記》與陳澤耀（右）、張軒睿住進監所宿舍。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

記者李紹綾／專訪

邱以太國中情竇初開，自曝喜歡姐姐型的女生。（資料照，記者陳奕全攝）邱以太國中情竇初開，自曝喜歡姐姐型的女生。（資料照，記者陳奕全攝）

星二代邱以太在愛奇藝影集《監所男子囚生記》飾演菜鳥管理員，劇中與陳澤耀、張軒睿住進監所宿舍。聊起住宿經驗，他從高中到大學都住校，自曝有嚴重床潔癖。

邱以太雖不愛摺被子，但很常洗被單，「因為我很容易流汗，有時候睡覺會流汗，差不多一、兩個禮拜、只要覺得有汗臭味就會洗」，他的「床潔癖」相當嚴重，最大地雷就是在床上吃東西，「我沒辦法，我都會跟我室友講，不能在我床上吃東西」。

也因宿舍是上下舖，他的下舖常被當成聊天的「椅子」，為了不被覺得「難搞」，他想出妙招：「我會先在床上鋪一條不怕髒的毯子，跟他們說『你們要坐，就坐在這個上面』。我要睡覺的時候，會把那個毯子拿起來，像是『解除封印』再躺上去。」

劇中演年輕小爸爸，邱以太向親友請教「第一個小孩要出生的感覺是什麼」，也問了歌手老爸高人傑，才知自己出生沒幾天就遇921大地震。他說爸爸當年抱著襁褓中的自己衝向安全處，講到激動處仍感動的說：「原來成為父母是這麼大的責任感。」

邱以太自招13歲情竇初開，「Poppy Love兩邊都會釋出好感，才會開始聊天，也沒有誰追誰」，爸媽高人傑、林葉亭都知情，「我爸媽對我很放心，不會有太多限制，他們也喜歡聽我跟他們分享」，他透露談過4段感情，喜歡「姐姐型」，外型不限，最看重成熟的想法，「內心吸引我比較重要」。

至於能否接受差10歲的姐弟戀？邱以太思考了一下說：「如果對方大我10歲，等於是36歲，也是要遇到婚姻、生小孩的問題，這又是另一個考量，我自己還有很多地方還不成熟，也還需要先做好準備，現在的我還沒準備好。」

