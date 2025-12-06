阿信加入F4巡演 揪周董打造恆星不忘 言承旭吳建豪周渝民配唱重溫最好時光

阿信（右）邀來周杰倫（中）跨刀，與周渝民（左起）、吳建豪及言承旭合唱新歌。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕經典男團F4將舉辦25周年大型巡演，儘管朱孝天這次缺席，五月天主唱阿信的加入仍是讓粉絲充滿期待。阿信搶先邀來亞洲天王「周董」周杰倫跨刀，兩大天王與言承旭、吳建豪、周渝民攜手打造新歌《恆星不忘Forever Forever》，堪稱華語歌壇最夢幻的世紀合體，周董更打趣詢問粉絲：「誰聽誰的歌長大？」

這首新歌《恆星不忘Forever Forever》由周董作曲、阿信作詞，其實阿信早在五月天大巨蛋演唱會的前一個月就向好友邀歌，周董當時先回：「不錯喔！」

沒想到等到五月天唱完大巨蛋還沒收到歌曲，阿信忍到9月再傳訊給周董，周董反出考題要阿信先寫歌詞，阿信笑爆：「周杰倫知道我詞會卡很久，想說緩兵之計，沒想到我真的寫好了，我一把詞給他，他就像閃電般3天就寫好了。」

阿信與周董接力出手助陣F4重返歌壇，言承旭、吳建豪、周渝民相隔多年配唱新歌，還有兩大天王的助陣，5人唱得開心又盡興，更從中獲得滿滿感動。

言承旭配唱時回想到過去，他說：「因為經歷過很多事，經過了成長和包容，以前故事都會在心裡面流動著，大家現在還能在一起，很珍惜這樣緣份。其實就像阿信把我們聚在一起，很開心，並把能量散發出去。」吳建豪則說：「這首歌的旋律和歌詞，很打動我整個人的靈魂。」

周渝民更感觸極深表示：「非常珍惜與我們共同成長、一路相伴的歌迷朋友們，是我們生命中最珍貴最美好的回憶，獻上《恆星不忘Forever Forever》，永永遠遠！重回最好的時光，永恆回憶就像恆星不忘。」

