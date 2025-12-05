譴責西藏政策不畏中國封殺 李察吉爾記錄達賴校準人心

李察吉爾（右）監製《與達賴喇嘛談心：尋找幸福的智慧》，展現他與達賴喇嘛40餘年的深厚情誼。（歐新社）

〔記者許世穎／綜合報導〕好萊塢男星李察吉爾曾因在奧斯卡頒獎典禮公開譴責中國西藏政策，遭主辦方美國影藝學院封殺20年，近日再度表明強烈政治立場。多年來被中國封殺的他坦言，禁令對他並非挫折，而是公開支持人權與自由的必然代價，「我做我必須做的事，我希望傷害的，是憤怒、排斥與人權迫害，而非個人。」

紀錄片《與達賴喇嘛談心：尋找幸福的智慧》記錄了89歲的達賴喇嘛回望一生，談童年、家人、修行與追尋幸福的核心，李察擔任該片監製，親自投入剪輯與配樂調整，展現他與達賴喇嘛40餘年的深厚情誼。他形容這是從影以來最投入的作品，「重要到值得我用盡最後一分力氣。」

李察指出，世界近年急速惡化，「甚至連最基本的善意都消失。」他批評美國內部撕裂與領導層粗暴心態蔓延，並反思國際局勢中威權勢力的擴張。「如果世界想回到溫和、包容，我們必須選出與我們共享願景的領袖。」

他強調，這部片不僅是回顧，更是一個提醒：「深呼吸、退一步，問問自己：我們要把世界帶往哪裡？」並希望影片能在混亂年代「重新校準人心，至少在觀眾心裡種下一顆種子。」

