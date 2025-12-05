自由電子報
娛樂 最新消息

〈美國國家評論協會獎〉《一戰再戰》5燈獎 李奧納多封影帝

電影《一戰再戰》稱霸2025年國家評論協會獎，李奧納多狄卡皮歐也首度於該獎封帝。（華納兄弟提供）電影《一戰再戰》稱霸2025年國家評論協會獎，李奧納多狄卡皮歐也首度於該獎封帝。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕2025年美國國家評論協會獎昨揭曉，保羅湯瑪斯安德森執導的《一戰再戰》強勢奪下最佳影片、導演、男主角、男配角及突破性演出獎，成為本屆最大贏家，李奧納多狄卡皮歐也憑該片首度在國家評論協會獎封帝。而代表台灣出戰奧斯卡最佳國際影片的《左撇子女孩》入選五大國際影片，離入圍又更近一步。

蘿絲拜恩憑藉《媽的踹爆你》拿下2025年國家評論協會獎最佳女主角。（好威提供）蘿絲拜恩憑藉《媽的踹爆你》拿下2025年國家評論協會獎最佳女主角。（好威提供）

安德森繼《甘草披薩》後，再度拿下最佳導演，他過去也曾以《性本惡》奪改編劇本、《霓裳魅影》獲原著劇本；首度稱帝的李奧納多，先前曾以《戀戀情深》與《決殺令》兩度獲得最佳男配角。威尼斯影后蘿絲拜恩以《媽的踹爆你》抱回最佳女主角；挪威女星英加伊布斯多特利利亞則以《情感的價值》拿下最佳女配角。

台片《左撇子女孩》被選入2025年國家評論協會獎五大國際影片。（光年提供）台片《左撇子女孩》被選入2025年國家評論協會獎五大國際影片。（光年提供）

法國片《只是一場意外》獲最佳國際影片，國家評論協會獎另公布五大國際影片，分別為台灣《左撇子女孩》、冰島《愛依然在》、巴西《這不只是個間諜故事》、挪威《情感的價值》與西班牙《穿越地獄之門》。

至於年度十大佳片，則包括《阿凡達：火與燼》、《F1電影》、《科學怪人》、《影星傑凱利》、《橫衝直闖》、《日租家庭》、《罪人》、《火車大夢》、《鋒迴路轉：亡者歸來》及《魔法壞女巫：第二部》。

隨著奧斯卡獎季逐步展開，接下來將有更多電影獎陸續公布。不過去年國家評論協會獎的「預測力」相當有限，僅《跳痛之旅》的基倫克金成功摘下奧斯卡最佳男配角，而憑《艾諾拉》獲「突破性演出」的麥琪麥迪遜，最終一舉拿下奧斯卡影后，形成鮮明對比。

點圖放大header
點圖放大body
