唐玲義賣名牌墨鏡 痛揭隆鼻黑歷史

唐玲自曝當年為了戴墨鏡而去隆鼻。（記者李紹綾攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕唐玲昨擔任「藝起愛非揚」公益活動愛心大使，號召藝人捐出私人物品。她義賣名牌墨鏡，透露這副墨鏡背後藏著深刻意義。

唐玲提到，過去對自己沒自信，「以前覺得當明星一定要有一副太陽眼鏡」，但因鼻樑塌，戴起來不理想，竟因此去隆鼻。她還記得迎接新鼻子、第一次戴上名牌墨鏡時，竟不如想像中感到喜悅：「我發現我還是沒有信心。信心不是由外而來，是從裡面開始。」即使鼻子變挺、眼鏡是名牌，心裡依然自卑。更慘的是，朋友直言：「妳看起來好虛假、很不自然。」

請繼續往下閱讀...

因無法接受「變成另一張臉」的自己，她一個月後就把假體取出，那時候她才開始反思：「眼鏡沒問題、鼻子沒問題，為什麼我還是覺得不漂亮、沒自信？」多年後回頭看，她才明白：「那是心理問題。我以為太陽眼鏡能帶給我自信，能讓我有明星光環，但真正的光是從內而外綻放的。」也因此她一直留著那副名牌墨鏡，不是因為貴，而是提醒自己「自信不是靠外在」。

雖然她這次義賣的墨鏡不是當年的那一副，但卻是自己買的最後一副名牌墨鏡，「現在覺得有沒有太陽眼鏡，我都很有自信」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法