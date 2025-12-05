自由電子報
娛樂 最新消息

湯蘭花凍齡不靠醫美 紀寶如為袁惟仁報平安

紀寶如替袁惟仁報平安，計畫明年初會去探望對方。（記者潘少棠攝）紀寶如替袁惟仁報平安，計畫明年初會去探望對方。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕黃國倫、寇乃馨昨與佳音教會共同主辦耶誕活動記者會，現場星光熠熠，湯蘭花、周丹薇、李晶玉、紀寶如、陳致遠、林秀琴等人皆出席，其中73歲的「一代佳人」湯蘭花久違公開露面，氣色極佳相當凍齡，她大方分享保養祕訣，不做醫美全靠按摩；黃國倫則分享他之前受腎結石所擾，所幸順利排出，還現場拿出結石展示，引起驚呼。

73歲湯蘭花超凍齡，保養得宜不靠醫美。（記者潘少棠攝）73歲湯蘭花超凍齡，保養得宜不靠醫美。（記者潘少棠攝）

湯蘭花近年身體一切都好，注重健康的她在飲食上不碰炸和辣的，一天都要喝3000cc的水，她也分享，在選用保養品上都會挑最天然的，因為怕打針，她不敢做侵入性醫美，笑說要比別人更努力，每天按摩保養。

陸續都有在拍戲的周丹薇目前忙於排練舞台劇，每年都固定會去義大利學習琉璃，透露將在明年開個人展。被問到是否有和乾女兒孟耿如聯繫，她坦言最近沒有，不過彼此私下都會互相鼓勵。

「小胖老師」袁惟仁日前傳送急診救治，往年都會定期去探望袁惟仁的紀寶如昨替他報平安，強調袁惟仁狀況沒有想像中那麼嚴重，「是肺發炎，就住院觀察，為他禱告。」紀寶如上一次見到袁惟仁已經是兩年前，她也說明年會抽空去探望對方。

點圖放大
點圖放大
