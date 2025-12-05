自由電子報
娛樂

周曉涵領《男公館》4帥星國狂撩粉─張立昂爸爸桑上身 打劇秒變全球徵才大會

周予天（左起）、羅宏正、周曉涵、張立昂和石知田到新加坡宣傳新戲。（KC GLOBAL MEDIA ASIA提供）周予天（左起）、羅宏正、周曉涵、張立昂和石知田到新加坡宣傳新戲。（KC GLOBAL MEDIA ASIA提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張立昂、羅宏正、石知田、周予天與周曉涵到新加坡宣傳影集《男公館》，受邀參加亞洲電視論壇及內容交易市場展（Asia TV Forum & Market, ATF），周曉涵戲裡擔任男公館最大股東，她上台介紹這齣戲，角色上身，指著一旁男演員介紹到「These handsome guys all work for me（這些帥哥都替我工作）」時，男演員們也忍不住露出「原來我們是這個設定」的表情，相當有趣。

她接著透露自己還被跨國「挖角」，有其他國家的演員問她：「如果我也想為妳工作，是不是要先通過妳的標準？」彷彿瞬間變成全球徵才大會，讓她哭笑不得。

周曉涵分享這次到新加坡，第一次錄製當地電台節目《名人主播秀》直播，非常興奮也覺得很有趣，「在電台裡更可以敞開心房大聊特聊。」並分享吃到特色美食黑胡椒蟹和辣椒蟹，非常驚艷。

張立昂「爸爸桑」上身 打劇秒變全球徵才大會

而張立昂在劇中是氣場全開的男公關經理，登上舞台後他把「管理模式」一路帶到現場，直接指揮羅宏正、石知田、周予天，讓他們以男公關之姿齊聲向台下觀眾道：「美女晚安！」逗得台下貴賓尖叫歡呼，現場宛如限定版男公館開張。

周予天分享第一次看到劇本就被《男公館》大膽又新鮮的題材吸引，從歌手、主持一路轉戰演員，讓他直呼：「真的超開心！」

此外，演員們也感謝從一出新加坡樟宜機場就受到許多粉絲的熱情接機，最特別的是有一名羅宏正的粉絲，每次都會以綠蛋糕迎接，他來新加坡3次，已經收到3次綠蛋糕，讓他倍感溫暖。

