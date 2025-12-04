自由電子報
胡瓜破冰民視 續掌大集合

胡瓜與民視重啟談判，主持費不變，也將參與民視除夕特別節目單元。（資料照，記者潘少棠攝）胡瓜與民視重啟談判，主持費不變，也將參與民視除夕特別節目單元。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜主持民視節目《綜藝大集合》25年，日前疑不滿民視調降主持費而不續約，動念卸下《大集合》主持棒，讓不少忠實觀眾感到憂心。不過近日雙方重啟談判，傳出主持費確定不降，更敲定胡瓜參與民視除夕特別節目單元，看來老牌節目不會熄燈，照樣能看胡瓜吹哨喊出熟悉的：「下面一位！」

白冰冰再被傳與胡瓜有嫌隙，顯得相當無奈。（長興影視提供）白冰冰再被傳與胡瓜有嫌隙，顯得相當無奈。（長興影視提供）

胡瓜一集主持費粗估有50萬，他與民視合約的問題終於有轉機，主持費將維持原有水準，不過今年除夕節目他與白冰冰仍是「王不見后」各自主持，對於兩人再傳嫌隙，白冰冰也是無奈，強調雙方私下仍會保持聯絡，「別把大家講得像小朋友搶糖吃」，不過胡瓜對於外界傳聞皆未做表態。

白冰冰自接下民視週六八點時段節目後，就與胡瓜頻傳有心結，去年除夕兩人更分別在民視、華視主持不同節目打對台，今年胡瓜雖確定加入《民視第一發發發》除夕特別節目的明星運動會單元錄製，但仍不會與白冰冰同台主持。胡瓜日前也曾透露，自己會在華視主持除夕節目，但華視目前對陣容保密到家，尚未正式公布。

外界甚至傳出白冰冰原本擔心胡瓜會重新拿回民視除夕節目主持棒，讓兩人嫌隙再度升溫。對此白冰冰火大表示，自己從未說過此話，也沒有任何芥蒂。她與胡瓜交情超過40年，若能一起主持當然最好，「胡瓜加上我們幾個女生一起主持，不是最好的畫面嗎？但若公司有安排，我們也都是照做。」她直呼外界老是見縫插針讓人困擾，「胡瓜若能回來一起主持，那才是最好的事。」

