娛樂 最新消息

2026年演唱會 i-dle搶先攻上大巨蛋 CHEN祭出一對一自拍

i-dle昨宣布2026巡演消息，確定3月首攻臺北大巨蛋開唱。（翻攝自X）i-dle昨宣布2026巡演消息，確定3月首攻臺北大巨蛋開唱。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／台北報導〕2026年開春演唱會「放大絕」，3組韓流與歐美天團輪番襲台開唱，從人氣女團i-dle的攻蛋之戰、韓團EXO主唱CHEN祭出史上超狂福利，以及西城男孩攜手交響樂團華麗回歸，全都造福台灣歌迷。

CHEN喊話台粉一起盡情享受演唱會。（網銀國際影視提供）CHEN喊話台粉一起盡情享受演唱會。（網銀國際影視提供）

台灣成員葉舒華所屬的i-dle昨拋重磅消息，公布2026世界巡演其中一站將於3月7日在臺北大巨蛋開唱，搶在TWICE的3月21日前，成為台灣首組站上大巨蛋的韓國女團；消息一出，台粉直呼「太狠了」，準備迎接史詩級的攻蛋首演。

西城男孩明年2月將和台北愛樂合作唱進高雄。（Live Nation Taiwan提供）西城男孩明年2月將和台北愛樂合作唱進高雄。（Live Nation Taiwan提供）

EXO主唱CHEN於明年1月3日在TICC開唱，主辦單位驚喜宣布「全場每位粉絲都能和CHEN一對一自拍，且由CHEN拿手機」，令粉絲嗨翻：「這不只是福利，是求婚等級！」CHEN也甜蜜喊話：「想念大家，請一定來和我一起享受舞台。」

此外，不只韓國，成軍25週年的英國天團西城男孩也來參戰，宣布明年2月5日在高雄流行音樂中心獻唱，這次由尼基、奇恩、尚恩3位成員領軍，首度與台北愛樂攜手演繹歷年金曲，帶來前所未有的視聽饗宴。

