自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

利特動念在台置產 宣傳客家廚房2趴地萌擺拍

利特趴在地上可愛擺拍，為了推廣節目豁出去。（記者潘少棠攝）利特趴在地上可愛擺拍，為了推廣節目豁出去。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕「SJ」Super Junior隊長利特昨與少女時代孝淵、温昇豪、陳庭妮、江宏傑、韓國主廚李元日、趙序衡及韓國YouTuber喜飯出席客台《廚師的迫降：客家廚房2》開播記者會。利特上個月才與團體在大巨蛋開完演唱會，光這一兩個月就在台灣待了快20天，他用中文甜喊「我回來了」，坦言有動念想要在台灣置產。

喜飯（左起）、李元日、孝淵、温昇豪、利特、陳庭妮、江宏傑、趙序衡出席台韓合製節目《廚師的迫降：客家廚房2》開播記者會。（記者潘少棠攝）喜飯（左起）、李元日、孝淵、温昇豪、利特、陳庭妮、江宏傑、趙序衡出席台韓合製節目《廚師的迫降：客家廚房2》開播記者會。（記者潘少棠攝）

在節目中擔任老闆角色的利特一登場就展現十足「業務能力」，和不同播出平台的logo拍照，更直接趴在地上可愛擺拍，還趁著訪問空檔，推薦温昇豪的新戲《整形過後》；這陣子常台韓兩地跑的利特更用中文說「我的家就在這」，坦言有想在台灣買房，利特表示：「如果在台灣買房，我之後會更認真活動的，如果昇豪哥家裡還有空房的話，我去住他家也可以！」

這檔節目是孝淵首次參與的台綜，她說自己在節目上學會了「客韓料理」，其中客家醃蘿蔔加上辣炒年糕她很喜歡，之後很想要做給少女時代的成員們吃。她與利特是SM娛樂公司的前後輩，孝淵也大讚與利特合作學到很多，「他是非常可靠、信任的歐巴。」

《廚師的迫降：客家廚房》今年入圍實境節目獎及主持人獎，雖然沒能順利敲鐘，但還是憑藉粉絲的喜愛，奪下了金鐘獎「最具人氣綜藝節目獎」，利特說能跟大家一起拿獎覺得很幸福，還俏皮喊話金鐘獎：「金鐘獎第二季應該可以給了我吧！」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中