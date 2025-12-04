利特動念在台置產 宣傳客家廚房2趴地萌擺拍

利特趴在地上可愛擺拍，為了推廣節目豁出去。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕「SJ」Super Junior隊長利特昨與少女時代孝淵、温昇豪、陳庭妮、江宏傑、韓國主廚李元日、趙序衡及韓國YouTuber喜飯出席客台《廚師的迫降：客家廚房2》開播記者會。利特上個月才與團體在大巨蛋開完演唱會，光這一兩個月就在台灣待了快20天，他用中文甜喊「我回來了」，坦言有動念想要在台灣置產。

喜飯（左起）、李元日、孝淵、温昇豪、利特、陳庭妮、江宏傑、趙序衡出席台韓合製節目《廚師的迫降：客家廚房2》開播記者會。（記者潘少棠攝）

在節目中擔任老闆角色的利特一登場就展現十足「業務能力」，和不同播出平台的logo拍照，更直接趴在地上可愛擺拍，還趁著訪問空檔，推薦温昇豪的新戲《整形過後》；這陣子常台韓兩地跑的利特更用中文說「我的家就在這」，坦言有想在台灣買房，利特表示：「如果在台灣買房，我之後會更認真活動的，如果昇豪哥家裡還有空房的話，我去住他家也可以！」

這檔節目是孝淵首次參與的台綜，她說自己在節目上學會了「客韓料理」，其中客家醃蘿蔔加上辣炒年糕她很喜歡，之後很想要做給少女時代的成員們吃。她與利特是SM娛樂公司的前後輩，孝淵也大讚與利特合作學到很多，「他是非常可靠、信任的歐巴。」

《廚師的迫降：客家廚房》今年入圍實境節目獎及主持人獎，雖然沒能順利敲鐘，但還是憑藉粉絲的喜愛，奪下了金鐘獎「最具人氣綜藝節目獎」，利特說能跟大家一起拿獎覺得很幸福，還俏皮喊話金鐘獎：「金鐘獎第二季應該可以給了我吧！」

