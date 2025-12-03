胡釋安挑戰裝修手藝不俗 徐新洋變衝組釘子亂噴

徐新洋（中）釘槍誤射險「灌進手裡」。（Yahoo星二代很忙內提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕鹿希派與徐新洋日前拍攝Yahoo《星二代很忙內》，挑戰體驗一日裝修工人，好友胡釋安特地前來助陣，3人互動笑料不斷。胡釋安還因手藝不俗，獲得工地師傅稱讚，讓觀眾看見星二代更不同的一面。

鹿希派（左起）徐新洋、胡釋安挑戰一日裝修工人。（Yahoo星二代很忙內提供）

鹿希派、徐新洋和胡釋安都有個「天王爸」，他們勇於跳脫明星光環，在節目中完全放下包袱，認真完成每一項職人任務。胡釋安一開場就自信滿滿表示自己大學有修過木工課程，上工後直接扛起厚重木板，驚人的臂力讓鹿希派看得目瞪口呆。

請繼續往下閱讀...

在練習使用釘槍時，平時文靜的徐新洋意外展現「衝組」本色，他與鹿希派的動作又快又俐落，反倒是胡釋安謹慎許多，認為安全優先，「我就是一個新人，以不要受傷為主。」沒想到話才說完，徐新洋就因瞄不準把釘子亂噴，嚇得大家急忙閃避。徐新洋卻依舊淡定，笑說幸好有戴著手套才沒釘進去。

3人後續還挑戰切木頭、批土刷漆等，胡釋安的成品更被師傅誇讚品質好。經過一整天高強度勞動，鹿希派感觸良多：「沒有親自到現場做過，真的不知道職人的細節與辛苦。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法