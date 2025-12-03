《人物專訪》細田守創作史嘉蕾 靈感來自9歲女兒 拍復仇劇不重爽感 反思復仇的意義

細田守日前攜《永無止境的史嘉蕾》來台會影迷，帶領觀眾反思戰爭、復仇的意義。（索尼影業提供）

記者鍾志均／專訪

日本動畫名導細田守上月攜動畫電影《Scarlet永無止境的史嘉蕾》來台參加金馬影展，該片將莎士比亞經典《哈姆雷特》主角翻轉成「劍士公主」史嘉蕾，細田守透露創作該片靈感是來自9歲女兒，希望藉電影反思當代戰爭和復仇的意義。

片中史嘉蕾為父親的死踏上復仇之路，問到若女兒願意挺身為自己復仇的想法時，細田守笑稱「我一定會勸她不要這麼做，一想到這麼小的孩子被推上復仇道路，實在太殘酷了，希望她能走出自己的路。」直言生命中有比復仇更重要的事情。

細田守從《狼的孩子雨和雪》、《未來的未來》到《龍與雀斑公主》一向擅長拍成長與家庭，這次聚焦死亡和救贖；他坦言一直想拍復仇劇，但難的不是如何設計爽感，而是請觀眾思考無止境的報復是否有其必要。

《永無止境的史嘉蕾》邀來蘆田愛菜、岡田將生為史嘉蕾和護理師聖配音；細田守表示蘆田愛菜是主角不二人選，且她童星出身的背景和史嘉蕾從少女成長為戰士形成巧妙呼應。

至於岡田將生首次挑戰長篇動畫配音，細田守說該角色個性溫柔又有說服力，大讚他本身就有這種可靠感；電影10日在台上映。

