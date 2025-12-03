《人物專訪》温昇豪扮慈父 對戲Emma不給意見 親揭整形選角內幕

温昇豪飾演整外醫師，替人打造完美外型，戲外的他沒有容貌焦慮。（記者胡舜翔攝）

記者蕭方綺／專訪

温昇豪（右）和Emma在《整形過後》飾演父女。（六魚文創提供）

温昇豪製作、主演的影集《整形過後》描述整形外科醫師的心聲，找來小禎、李進良18歲女兒Emma和他飾演父女檔，他指出Emma並非「關係戶」安排，而是從選角中脫穎而出，温昇豪強調導演林立書說Emma「在鏡頭前真的好看」，非常上相，讓她脫穎而出，加上她就是在診所長大，演起角色恰如其分。

張榕容（右）拍《整形過後》時，教Emma許多演戲技巧。（六魚文創提供）

Emma開拍前接受一整年的表演課訓練，温昇豪說，因她自小在鎂光燈下長大，反而形成強大的自我保護機制，「演員要在鏡頭前完全放開，但她一開始非常緊繃。」

温昇豪鮮少給Emma意見，因他看著Emma長大，劇中Emma又要喊他爸爸，擔心對方碎念「我爸又不是這個樣子」，因此都交由童星出身的張榕容教她觀念。

他打趣稱張榕容是「嚴父加慈母」角色，很懂青少女的表演節奏，「Emma有時講完台詞，情緒就會嘎然而止，其實這場戲還沒結束，張榕容就會提醒她『沒有人情緒是突發又突然停止的』，要讓角色的情緒延續，而不是喊卡就斷掉。」

戲殺青後1年，Emma日前在18歲生日派對上主動問温昇豪：「昇豪叔叔，你覺得我哪裡演得好、哪裡不好？」他當時回「剪接之後出乎意料的好」，Emma則提議重配音改善表現。

温昇豪指出自己會私下把剪接片段寄給她，問她 「OK嗎」，若不行，劇組就幫她想其他方式改善，像是剪掉這顆鏡頭、加上配樂或是重新配音，「她是被當演員對待，不是晚輩，因此她開始反思自己表現。」

李進良也曾對女兒說：「砸鍋丟臉的是妳自己。」因此Emma從16歲開始受表演訓練，回家一想到隔天要演出，就會落淚、發抖，大夥兒看著她一步一步蛻變至今。最後，温昇豪給了Emma75分，他笑說：「很大一部分是她真的很上相。」

