吳申梅外家獻媽媽 笑爆吵架拋下老公返台

吳申梅自立門戶開公司，推出新歌《外家》。（喜上梅梢娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕吳申梅成立「喜上梅梢」娛樂升級CEO，她發行新歌《外家》要送給娘家的母親，提到遠嫁香港3年，娘家永遠是她最溫暖的避風港，招認曾跟老公Eric發生激烈爭吵，氣到直接買機票殺回台灣，老公傻眼完全攔不住。

想起當年嫁到香港不久，吳申梅與老公就因為網購包裹而發生爭執，她第一時間受到委屈，就是想到台灣的娘家找媽媽訴苦。當時他們發現包裹疑似寄錯，她覺得應該拆開清點內容物，老公則堅持不能拆，火大放話：「妳那麼想拆，那妳帶回台北拆好了！」

沒想到吳申梅一氣之下，真的直接衝到機場買機票，儘管Eric立刻飛車追往機場，但她已經火速入關返台，完全攔不住。

吳申梅忍不住笑說，當時真正讓她衝動的，是太想念在台灣的娘家，她回台後向母親傾訴，媽媽卻只溫柔說：「這沒什麼好生氣的，休息一下，讓媽媽陪妳，氣消了就回香港吧。」一句話便把她的委屈全融化。其實當時Eric也心急如焚，立刻調整會議飛來台灣，把吳申梅接回香港。這段意外插曲也讓他們夫妻倆更懂得磨合，感情更勝以往。

