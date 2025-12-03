文章惜情難忘歐陽菲菲溫暖一握

三金歌王文章（圖）推出翻唱專輯，致敬「經典女聲」。（翰森娛樂提供）

翻唱嚮往重新編曲 賣力留住天后唱腔精神

文章推出翻唱專輯，首波主打歌翻唱歐陽菲菲（圖，資料照）的《嚮往》。（翰森娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕三金歌王文章趕在歲末推出翻唱專輯《音樂文章3》，他以致敬「經典女聲」為核心，重新詮釋6首橫跨各年代的天后歌曲，更翻唱歐陽菲菲的經典單曲《嚮往》作為首波主打歌，親揭當年與天后的珍貴緣分。

文章回憶，多年前他們曾在同一間唱片公司，難忘第一次在公司見到歐陽菲菲，卻害羞到不敢打招呼，只敢遠遠偷看。沒想到是歐陽菲菲先伸手示好，親切地說：「嗨，文章你好。」那一握讓他記到現在，「簡直就是偶像突然走進你的人生一樣。」這份真切又溫暖的記憶，也成為他翻唱這首歌最深的動力。

提到這首歌曲的編曲，文章攜手音樂伙伴歷經20餘次的反覆推敲，只為留住歐陽菲菲最標誌性的特色嗓音，包括澎湃爆發力、自由轉音、強烈層次感，同時加入現代電子律動與立體空間效果，讓70年代的旋律在2025年重新閃光。

文章發行的《音樂文章3》共收錄6首翻唱經典，好事聯播網特別為這張專輯企劃「BEST首選星」單元，自12月3日起進行為期一個月的完整推薦與首播，象徵文章40餘年歌唱之路的歷久彌新。

