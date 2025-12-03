Ella揪好姐妹辦跨年趴 爆料Selina想當垃圾

Ella常傳遞正能量，她希望大家都能不要被負面影響。（記者王文麟攝）

自稱內湖宋慧喬逗樂長者 憶往生友人淚崩

Ella公益活動上三度爆哭，感性提醒大家要珍惜相聚時刻。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Ella連續8年受邀擔任弘道寒冬助老公益大使，昨出席活動，自稱「內湖宋慧喬」逗樂長者，另外也預告年底會和Selina、田馥甄兩位好姊妹一起跨年，還爆料Selina想去她家「當垃圾」。

Selina（左起）、田馥甄、Ella已相約一起跨年開趴。（翻攝自臉書）

昨Ella陪90高齡阿嬤一起完成拿手菜，提前陪伴長者圍爐，她今年跨年不排工作，已和Selina及田馥甄約定一起跨年，Ella問地點安排時，Selina幽默說：「不是去妳家，就是去妳家！」Ella說：「我就欣然接受！我在想什麼主題派對，以前辦過垃圾食物趴，所以提議再辦一次。」沒想到Selina跟她說：「我什麼都不想帶，我只想帶一家三口去你們家當垃圾。」即使如此，Ella還是很開心，「重點是我們聚在一塊，很久沒有一起跨年。」

前陣子盛傳Selina懷二寶，但Ella說應該只是衣服寬鬆，並提到前天聚餐看到Selina，「她容光煥發，很漂亮！」也透露Selina一直沒有放棄懷二寶的心願。

昨Ella三度爆哭，主要是感嘆人生無常，想起今年10月看金鐘獎典禮緬懷橋段，螢幕上連續出現3位她認識的攝影記者、化妝師，還有老公的球友，「我很感慨，回想上一次見面，我跟他們有好好說話嗎？」她覺得人和人之間不知道下次何時見面，希望大家要多珍惜相見的時刻。

Ella常傳遞正能量，但自己遇低潮怎麼辦？她說：「以前會很壓抑，這兩年覺醒了，看網路文章很有用，大數據會推播心靈提升的內容給我，很多事情現在以為是苦難，以後可能會覺得是禮物，轉念就好，不要被負面影響。」

