娛樂 最新消息

林志穎為劇本動心 暌違10年可望再秀演技

林志穎認為健康活力的關鍵就是選對補給、保持最佳狀態。（大樹藥局提供）林志穎認為健康活力的關鍵就是選對補給、保持最佳狀態。（大樹藥局提供）

2026計畫啟動音樂巡演 許願陪粉絲唱到70歲

〔記者李紹綾／台北報導〕林志穎成為連鎖藥局代言人，提到自己的健康管理秘訣，他認為就是選對補給，讓身體保持最佳狀態。10年未拍戲的他，透露正在考慮一部喜歡的劇本，有望重返影視。

談及粉絲，林志穎曾遇過歌迷從晚上等到早上都不睡，更讓他驚訝的是，有男粉絲帶著他從出道以來的專輯、卡帶、黑膠等上百件收藏，特地遠道而來要他簽名。他感動說：「這些追了我很久的粉絲，現在像朋友、也像家人。看到他們有了小孩還一起來追星，真的很溫馨。」他也許願，希望有機會跟大家一起唱到70歲。

家庭方面，林志穎上週六替雙胞胎慶祝10歲生日，開心孩子能無憂成長。透露兒子 Jenson現在會關注其他藝人，還會幫他挑照片，甚至參與此次代言照的挑選；看到兒子注意到家附近藥局他的人形立牌，他也覺得被支持的感覺很暖心。

展望2026年，林志穎計畫與熟識的藝人舉辦10場以上音樂巡演，重新編曲演出過去受歡迎但較少有機會聽到的作品。此外，他也正在計畫發行新的歌曲，並透露目前有影視界人士接觸他，他正在考慮一個自己滿喜歡的劇本，可能有機會重返電影或戲劇作品。

