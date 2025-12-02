王心凌華麗唱進MSG 點歌橋段掀高潮

王心凌帶著「Sugar High 2.0」前進美國東岸，紐約場爆滿。（天晴娛樂提供）

開場為香港大火默哀 隔20年再訪紐約添新故事

〔記者張釔泠／台北報導〕華語流行天后王心凌日前帶著「Sugar High 2.0」世界巡演前進美國東岸，登上The Theater at Madison Square Garden（The Theater at MSG）開唱，成為首位在該場館開唱的華人女歌手，在舞台上也分享了相隔20年後重返紐約的心情。

演唱會開始不久，王心凌真摯說道：「這兩天香港大埔的火災，真的很讓人震驚，也非常讓人心疼。現在是他們最艱難的時刻，讓我們一起為受難者和他們的家人靜默片刻。願這份安靜，能溫柔地陪伴他們穿過這段黑暗。」全場一同安靜默禱。

王心凌也透露自己與紐約的深刻故事：「上一次來紐約，是20年前了。那時候的工作量非常大，大概兩年裡發了5張專輯、拍了3部戲。我記得自己是在拍完《微笑 Pasta》之後，整個人都空了，好像失去了感受身邊人事物的能力。」她請了約3週的假，遠遠飛到紐約，按下暫停鍵、療癒那個被掏空的自己，獨自待在紐約的時間，讓她重新找回了很久沒有的自在呼吸的感覺。

她感謝歌迷到場，讓她在紐約的故事多了新的一頁，而紐約場最受矚目的是「點歌Part」，當王心凌向台下喊出「想聽什麼歌？」的瞬間，全場彷彿按下熱力開關，歌迷點滿期待度爆表的歌曲，包括《青春考卷》、《I Do》、《如果月亮會說話》等，不少人激動得站起來邊唱邊比心，場面令人難忘。

