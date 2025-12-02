自由電子報
娛樂

洪暐哲奶狗系萌帥 煞到張榕容姐姐魅力

洪暐哲（左）在《整形過後》是「向日葵弟弟」，看到張榕容眼神就會亮起來。 （六魚文創提供）洪暐哲（左）在《整形過後》是「向日葵弟弟」，看到張榕容眼神就會亮起來。 （六魚文創提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕温昇豪、張榕容、安心亞主演的整形外科醫療劇《整形過後》，網羅偶像圈與腐女圈三大天菜：「奶狗萌帥」洪暐哲、「BL男神」曾向鎮、「男團新星」禾雁凱。

洪暐哲飾演護理師，是典型的「向日葵弟弟」，一見到張榕容眼神就亮。他稱讚張榕容的角色魅力十足，「外冷內暖的反差會讓弟弟很著迷」。談到張榕容本人，他也狂讚：「榕容姐率真、嚴格、貼心、漂亮又有趣，優點說不完。」被問愛上姐姐的好處，他露出招牌小狗笑說：「姐姐霸氣、細心、會照顧人，被姐姐疼的感覺真的很好。」

曾向鎮飾演先天唇顎裂留下疤痕的個案，他說：「嘴唇加上特化後的那一刻，真的會不想讓人看到自己的樣子，那種想躲起來的衝動是自然反應。」被問容貌焦慮，他笑回：「以前沒有，但現在拍戲突然長痘痘會很焦慮，因為會卡妝，但這算容貌焦慮嗎？」

禾雁凱是男團ARKiS成員，他獻出戲劇初體驗，坦言第一次拍戲壓力很大：「一開始真的很緊張，在鏡頭前展現能量不容易，很佩服前輩的專業。」

