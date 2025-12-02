自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《上山吧》歐亞非攻頂 虐爆台灣隊

身經百戰的主持群阿傑（左起）、雷艾美、八弟、Max此次被世界之巔搞到身心俱疲。（記者潘少棠攝）身經百戰的主持群阿傑（左起）、雷艾美、八弟、Max此次被世界之巔搞到身心俱疲。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕三立實境冒險節目《上山吧！台灣隊》昨舉辦首映會，雷艾美、「阿傑」黃仕傑、「八弟」蕭志瑋、「MAX」楊盛堯、陳彥博、郭泓志、文姿云、吳佳穎、蕭俊文全員登場，分享橫跨歐、亞、非三洲，攀登瑞士馬特洪峰、非洲吉力馬札羅山與台灣聖稜線的驚險瞬間。

台灣體壇好手陳彥博（左起）、吳佳穎、文姿云、蕭俊文、郭泓志跨越歐、亞、非三大洲面對極限環境。（記者潘少棠攝）台灣體壇好手陳彥博（左起）、吳佳穎、文姿云、蕭俊文、郭泓志跨越歐、亞、非三大洲面對極限環境。（記者潘少棠攝）

此次攀登，連身經百戰的主持群都被虐到哀嚎。MAX自豪帶著台灣珍奶成功攻頂馬特洪峰，沒想到卻爆出在非洲腦霧失常，把乾燥劑誤倒進保溫瓶，八弟得知後崩潰狂吐，氣得三天不理人，「你是廚師耶，怎麼會做這種事？我差點死在乾燥劑！」

雷艾美則遭遇最嚴重的高山症，在5895公尺的吉力馬札羅山上，頭痛劇烈，還併發氣喘，身心幾近失控。中間被阿傑催喊上山，她痛苦到大吼：「不要兇！不是一個人爬上去就好！」隊友們苦笑表示，這趟旅程隨時都有人生下線的感覺，連不死鳥郭泓志都累得連滾帶爬。

郭泓志首次挑戰台灣聖稜線，原以為自己身高、體重、外型都相當「吃這條路線」，沒想到第一天就偷流眼淚後悔莫及，「想說跟著MAX走到哪吃到哪，結果什麼都沒有！」他笑稱爬山前對老婆小孩沒有特別想念，沒想到錄了十幾天後「爬完變思念」。愛家的他更常在山上拚命找「網咖」，只為和家人視訊報平安。儘管過程艱辛，郭泓志仍說：「薪水沒有很高，但人生有恐懼就要挑戰，我覺得值得。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中