《上山吧》歐亞非攻頂 虐爆台灣隊

〔記者傅茗渝／台北報導〕三立實境冒險節目《上山吧！台灣隊》昨舉辦首映會，雷艾美、「阿傑」黃仕傑、「八弟」蕭志瑋、「MAX」楊盛堯、陳彥博、郭泓志、文姿云、吳佳穎、蕭俊文全員登場，分享橫跨歐、亞、非三洲，攀登瑞士馬特洪峰、非洲吉力馬札羅山與台灣聖稜線的驚險瞬間。

此次攀登，連身經百戰的主持群都被虐到哀嚎。MAX自豪帶著台灣珍奶成功攻頂馬特洪峰，沒想到卻爆出在非洲腦霧失常，把乾燥劑誤倒進保溫瓶，八弟得知後崩潰狂吐，氣得三天不理人，「你是廚師耶，怎麼會做這種事？我差點死在乾燥劑！」

雷艾美則遭遇最嚴重的高山症，在5895公尺的吉力馬札羅山上，頭痛劇烈，還併發氣喘，身心幾近失控。中間被阿傑催喊上山，她痛苦到大吼：「不要兇！不是一個人爬上去就好！」隊友們苦笑表示，這趟旅程隨時都有人生下線的感覺，連不死鳥郭泓志都累得連滾帶爬。

郭泓志首次挑戰台灣聖稜線，原以為自己身高、體重、外型都相當「吃這條路線」，沒想到第一天就偷流眼淚後悔莫及，「想說跟著MAX走到哪吃到哪，結果什麼都沒有！」他笑稱爬山前對老婆小孩沒有特別想念，沒想到錄了十幾天後「爬完變思念」。愛家的他更常在山上拚命找「網咖」，只為和家人視訊報平安。儘管過程艱辛，郭泓志仍說：「薪水沒有很高，但人生有恐懼就要挑戰，我覺得值得。」

