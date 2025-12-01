自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳玉勳領軍宣傳 大濛口碑好奈良美智也想看

方郁婷（前排左起）、柯煒林、導演陳玉勳為宣傳《大濛》，來到台南與鄉親們熱情互動。（華文創提供）方郁婷（前排左起）、柯煒林、導演陳玉勳為宣傳《大濛》，來到台南與鄉親們熱情互動。（華文創提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕台片《大濛》拿下金馬62最佳劇情片、原著劇本等5獎，導演陳玉勳上週攜主演柯煒林、方郁婷在台北、台南影城跑透透，還傳出有影迷3刷，全片哭了逾10次，感動到不言而喻。

方郁婷（左）、柯煒林行程滿檔，連跑多場活動和影迷相見歡。（華文創提供）方郁婷（左）、柯煒林行程滿檔，連跑多場活動和影迷相見歡。（華文創提供）

《大濛》在台南鹽水「岸內影視基地」還原民國40年代台北街景，陳玉勳回憶當時雖然是冬天，但天天幾乎都是30度好天氣，讓拍攝十分順利。

柯煒林分享自己騎了2個多小時的腳踏車回到民宿地點，引起台南鄉親驚呼，而台南剛剛好的氣溫更讓柯煒林嘴甜的說：「跟你們的熱情好搭！」

因拍攝首次來到台南的方郁婷表示最懷念的是「牛肉湯」，笑稱拍攝時每天都要喝一碗，更透露在台北城拍攝時身旁有真的牛，直呼「沒看過那麼大的牛」逗樂全場。

電影上映後好評爆棚，口碑延燒到日本藝術家奈良美智也忍不住在社群平台發文，表示「現在最想看的台灣電影，就是《大濛》。」吸引不少台灣影迷大讚「老師眼光真好，這片超讚」、「快來台灣看，請你吃鹹酥雞」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中