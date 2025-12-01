自由電子報
娛樂 最新消息

濱崎步上海開唱突被喊卡 零觀眾敬業演出粉絲讚爆

濱崎步親自證實在「零觀眾」情況下，獨自完成整場表演。（翻攝自IG）濱崎步親自證實在「零觀眾」情況下，獨自完成整場表演。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本天后濱崎步原定上週六在上海舉辦演唱會，不料開唱前遭遇「不可抗力」突發事件，演出被迫喊卡！濱崎步昨在IG限動曬出多則台灣媒體報導，親自證實在「零觀眾」情況下，獨自完成從第一首歌到安可曲的表演，令粉絲心碎又心疼。

濱崎步上海開唱突被喊卡 零觀眾敬業演出粉絲讚爆濱崎步上海演唱會被迫取消。
（翻攝自IG）

濱崎步寫道：「在收到取消演出的請求後，我們完成了整場演出。」她更透露所有舞者、樂團與工作人員以最真誠熱情的狀態全力投入，彷彿台下還坐著那1萬4000名的觀眾。

對於演出臨時取消，許多濱崎步粉絲急忙到場卻只能撲空，網上哀號一片，不過粉絲直呼「唱給沒人聽，都唱到這種程度，太敬佩了」，也有網友喊話：「如果有錄影，拜託發行成特別場，我肯定買爆。」

另外傳出不少中國粉絲力挺濱崎步，罕見集體開嗆中國政府，有網友表示「政治不要碰音樂」、「最噁心的是『不可抗力』四個字」，甚至有粉絲罵到上熱搜，被外界形容為「中國網友難得的團結」；然而濱崎步空場開唱反而引來全球粉絲讚聲，被指敬業程度比主辦方聲明都更加有力。

