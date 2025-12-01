簡單生活節＞伍佰壓軸 李宗盛驚喜同台尬嗓

伍佰壓軸獻唱，再次引來全場大合唱。（環球音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「2025 Simple Life 簡單生活節」，昨晚在華山大草原落幕，今年的主題是「和喜歡的人在一起！」一連兩天歌迷也和喜歡的歌手共度愉快周末假日，伍佰昨壓軸獻唱，大咖嘉賓李宗盛驚喜同台，全場歡聲雷動，氣氛嗨翻。

楊乃文帶來許多經典歌曲。（簡單生活節提供）

伍佰為這次演出精選《愛情限時批》、《浪人情歌》等歌迷愛歌，另外也和李宗盛合唱《夢醒時分》、《台北孤兒》兩首歌，最後高唱《墓仔埔也敢去》，再次引來全場大合唱。伍佰談到：「大哥能來是我很榮幸的事情。」李宗盛則笑說：「以前可以和他同台的都是水查某囡仔。」

黃宣開玩笑說，自己戴上假髮像是「吳克群」。（簡單生活節提供）

異於前天的好天氣，昨突然變天，現場雨衣還賣到缺貨趕緊補貨，在「天空舞台」主舞台打頭陣演出的YELLOW黃宣臨時加碼應景歌曲《怪天氣》，粉絲聽了都會心一笑。

阿爆帶動現場氣氛很歡樂。（簡單生活節提供）

黃宣一改平時的光頭模樣，頂著假髮上場，幽默談到：「大家好，不好意思，那個黃宣今天沒來。」逗得全場大笑，又說：「剛剛叫車的時候司機看我帶著吉他就問：『是去表演嗎？你是歌手嗎？你叫什麼名字？』然後我就回他說：『我叫吳克群。』開玩笑的啦！大家不要當真。」他也翻唱方大同的《歌手與模特兒》，並說：「他是我非常欣賞的音樂人。」

慶祝簡單生活節20年，金曲歌后阿爆與那屋瓦除了歡樂獻唱邀請歌迷跳起來，另外笑說：「20歲要唱4個字的歌。」全場以為是「生日快樂」歌，結果台上歌手全唱起《兩隻老虎》，隨後也開心獻唱改編版的生日快樂歌。才完成小巨蛋演出的理想混蛋，則獻唱夯曲《不是因為天氣晴朗才愛你》。

另位金曲歌后楊乃文酷勁十足獻唱《Monster》等歌曲，談到：「很開心回到簡單生活節，玩得開心嗎？我剛唱得很喘，跳得很累。」台下歌迷高喊「愛妳」，她笑說：「只剩下你們幾個愛我。」最後也帶來歌迷期待的《星星堆滿天》，巧的是，老王樂隊昨和四分衛阿山、守夜人旭章合組限定團，昨晚在另個舞台同樣選唱這首歌，讓歌迷好驚喜。

