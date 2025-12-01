自由電子報
娛樂 最新消息

（讓我們藝起讀書吧）許安植藉自由玩找靈感 從孩子們的詩尋回童心

許安植在拍戲空檔，喜歡從閱讀中汲取角色靈感。（記者胡舜翔攝）許安植在拍戲空檔，喜歡從閱讀中汲取角色靈感。（記者胡舜翔攝）

記者蕭方綺／專訪

許安植拍戲空檔喜歡從閱讀中汲取角色靈感，她推薦3本在拍影集《化外之醫》時看的書，包括《自由玩：生活與藝術的即興指南》、《孩子們的詩》以及短篇小說《其實應該是壞掉了》。她總會在搭車來往拍攝地或休假時讀書，她在《化外》中詮釋檢察官，角色情緒起伏大，因此她從《自由玩》提取讓想法更天馬行空的思想，在生活中感受藝術、創作。

許安植從《自由玩》獲得天馬行空想法，在生活中感受藝術、創作。（記者胡舜翔攝）許安植從《自由玩》獲得天馬行空想法，在生活中感受藝術、創作。（記者胡舜翔攝）

她指出《自由玩》把創作或表演上遇到的抽象感覺或精神描述地相當細膩，給人很多啟發，像是書中提到，若太關注某個面向，把自我放太大，就很難關注到周遭一切，會有很多美因此消失，這本書就在提醒大家藝術存在於任何面向。她說：「對我來說是滿好的靈感書，偶爾會隨意翻幾個章節，作者認為生活跟創作是不可分割。」以體驗生活來感受到藝術，包括人類創造的對話也是即興藝術。

第二本《孩子們的詩》是她逛獨立書店時購買的書，書中精選了70多首3到13歲小朋友寫的詩，像是6歲小童的詩《心裡話》寫到：「等你死後／你能不能變成一個透明的小人／每天都來看看我／不用很久／一會兒就好／我今天畫出你的眼睛／明天畫出你的嘴巴／總有一天會畫全你的樣子／這樣你就可以一直陪伴我了。」

許安植眼神發光翻了翻這本詩集，她認為孩子們寫的詩畫面感十足，也有大人寫不出來的純粹，她說：「過去一直當表演者，很多時候被自己框架著，這本書提醒我保持童心，不用太害怕非得打著怎樣的標準，這些詩句沒有結構，不用思索、煩惱必須怎麼做。」

第三本書的作者高博倫和她同年，她在嘉義的獨立書店看到後，立刻購入，她買下這本書的原因很簡單，「我想支持獨立書店和創作者，書對我來說是記憶地，可以把自己的回憶放進去。」

