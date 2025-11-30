自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

w-inds.經典歌沸騰台北 慶太涼平提前慶生

w-inds.經典歌沸騰台北 慶太涼平提前慶生w-inds.的橘慶太（右）與千葉涼平昨來台開唱點燃粉絲熱情。
（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕日本實力派雙人組w-inds.連續3年來台，帶著2025年巡演「w-inds. LIVE TOUR 2025 "Rewind to winderlust"」台北站在台北國際會議中心登場。橘慶太與千葉涼平一出場便被逾2千名粉絲的熱情震撼，粉絲更在安可時送上蛋糕與排字替兩人提前慶生。

演唱會以《Zip It》、《Fly High》開場，經典的《try your emotion》一響全場氣氛隨即沸騰。涼平以中文熱情問候：「大家好，我們是w-inds.，大家嗨嗎？」慶太也笑說：「現在才四首歌喔，大家沒問題嗎？」直說每次來台都希望把更好的表演帶給觀眾。

為迎接出道25週年，w-inds.也將於明年推出全新巡演「25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026 "GOLDEN SINGLES"」，以歷年經典單曲為主軸在日本巡迴。

橘慶太同時宣布將於2025年1月發行暌違6年的個人專輯《RE:ONE》，詞曲與視覺概念皆由他一手包辦。在《Forever Memories》的歌聲中，兩人向台北粉絲約定明年再見，畫下完美句點。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中