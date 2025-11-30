w-inds.經典歌沸騰台北 慶太涼平提前慶生

w-inds.的橘慶太（右）與千葉涼平昨來台開唱點燃粉絲熱情。

（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕日本實力派雙人組w-inds.連續3年來台，帶著2025年巡演「w-inds. LIVE TOUR 2025 "Rewind to winderlust"」台北站在台北國際會議中心登場。橘慶太與千葉涼平一出場便被逾2千名粉絲的熱情震撼，粉絲更在安可時送上蛋糕與排字替兩人提前慶生。

演唱會以《Zip It》、《Fly High》開場，經典的《try your emotion》一響全場氣氛隨即沸騰。涼平以中文熱情問候：「大家好，我們是w-inds.，大家嗨嗎？」慶太也笑說：「現在才四首歌喔，大家沒問題嗎？」直說每次來台都希望把更好的表演帶給觀眾。

為迎接出道25週年，w-inds.也將於明年推出全新巡演「25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026 "GOLDEN SINGLES"」，以歷年經典單曲為主軸在日本巡迴。

橘慶太同時宣布將於2025年1月發行暌違6年的個人專輯《RE:ONE》，詞曲與視覺概念皆由他一手包辦。在《Forever Memories》的歌聲中，兩人向台北粉絲約定明年再見，畫下完美句點。

