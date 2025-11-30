自由電子報
娛樂 最新消息

民歌50高峰會施孝榮哽咽道別 李翊君感性當嘉賓

李翊君（左）擔任嘉賓與施孝榮合唱。（記者陳奕全攝）李翊君（左）擔任嘉賓與施孝榮合唱。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「民歌50高峰會 最終加場」昨在小巨蛋連唱兩場，施孝榮哽咽與歌迷道別：「這是我最後一次以『民歌高峰會』總製作人的身分說話。我只是一個民歌的老兵，我盡力了！我也以此為榮！謝謝大家！」李翊君以嘉賓的身分登台，看到施孝榮的帥兒施少庸是音樂總監，忍不住笑問：「長得有點帥，跟施大哥有點像，可是為什麼你的兒子長那麼高？」

「民歌50高峰會 最終加場」唱進小巨蛋，開場眾星以輕快的歌曲炒熱氣氛。（記者陳奕全攝）「民歌50高峰會 最終加場」唱進小巨蛋，開場眾星以輕快的歌曲炒熱氣氛。（記者陳奕全攝）

昨天包括施孝榮、殷正洋、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華登台，開場選唱《看我聽我》、《歌聲滿行囊》、《鄉間的小路》等輕快歌曲，讓萬名樂迷陷入回憶殺。

多位歌手也以組合的方式合唱，施孝榮談到：「我們要把不同的風格串在一起，快要把自己搞到快精神分裂了，希望要多唱一些歌給大家聽。」 民歌天后鄭怡與金智娟、趙詠華、許景淳攜手登台，她們自稱是「嬌貴哈比組」，要重現「少女心的小劇場」，4人在台上「啾咪」賣萌，合唱《走向我走向你》、 《小茉莉》等歌曲，鄭怡笑說：「接下來要帶大家走入我們的少女時代。」

李翊君擔任特別嘉賓，與施孝榮合唱《請跟我來》，她還獻唱了《恰似你的溫柔》、《萍聚》等歌曲，讓滿場歌迷聽得陶醉。李翊君感性表示：「民歌對我來講在成長過程中，是青春裡非常美好的的記憶，也是我音樂上非常重要的養分，對我來講，我算是小輩，參與民歌演出很榮幸。」

演唱會最後，全體歌手以《何年何月再相逢》為台北場劃下句點，演唱會12月6日將移師高雄巨蛋舉辦最終站，「民歌高峰會」屆時也將熄燈走入歷史。

