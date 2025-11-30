簡單生活節-戴佩妮開唱小意外 笑喊要收驚 9m88打頭陣熱爆

戴佩妮演唱時發生一些小狀況，笑說要去收驚。（簡單生活節提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「2025 Simple Life 簡單生活節」昨在華山大草原登場，一連兩天演出預估吸引超過兩萬人到場欣賞，香港天后林憶蓮昨晚感冒仍壓軸獻唱《歸零》、《太陽系》等歌曲，前夫李宗盛今晚將以伍佰嘉賓身分登台。

9m88在天空舞台打頭陣登場演出。

金曲歌后戴佩妮日前剛奪下金馬獎，昨現身演出笑說：「不要誤會，我不是睡醒就來了，我只是想讓自己舒服一點，本來想光著腳來唱。」她一連帶來《好感覺》、《原諒我就是這樣的女生》等歌曲，不過演唱《怎樣》這首歌，才唱一兩句就急喊：「不行不行，我這裡的回音很大。」主動要求「卡歌」，調整站立位置後重新再唱一次。

戴佩妮也談到，演出要放鬆一點，自爆：「我有個bug，會緊張、有恐慌症，簡單生活節就要簡單。」但沒想到又出狀況， 在台上意外被擋音板砸到手臂，笑說：「行天宮在哪？我要去收一下驚。」

金曲歌后魏如萱與奇哥所組的「自然捲」，暌違多年終於又合體演出，一開口唱《自然捲》、《風和日麗》就勾起粉絲無限回憶，由於不是在主舞台，魏如萱忍不住「抱怨」：「為什麼我們在這麼小的舞台？」奇哥則說，當初自然捲是從一個人、五個人的小舞台唱起，笑說：「但唱到這麼多歌迷時就解散了，完全復刻，用心良苦。」魏如萱也預告，明年要重返小巨蛋開唱，還說：「我這種人就是能屈能伸，小場地也可以，小巨蛋也能唱，大巨蛋太大，我小巨蛋就好。」

近期9m88除了跟著舒淇帶著電影《女孩》去了幾個影展，另外她參與演出的《大濛》上映後也有很多討論聲量，昨則在主舞台「天空舞台」打頭陣演唱，陽光燦爛，她判斷錯誤穿皮衣上場，笑說：「（身體）裡面在下雨！」演唱最後一首《決定不想你》前，她提到：「高中時第一次來簡單生活節，為了看陳綺貞，多年後永遠不知道生命會帶你去什麼地方，把這首陳綺貞幫我寫的歌分享給大家，傳承是非常美的，希望大家把這首歌帶在心裡，我把它當成護身符送給你們。」

