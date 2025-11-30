盧廣仲簽唱寵粉 專輯兩度斷貨 新歌挑戰不拿吉他純唱

盧廣仲（前排中）舉辦簽唱會，現場擠滿人潮。（添翼創越工作室提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕三金得主盧廣仲昨在台北站前廣場舉辦「2025廣仲HeartBreakFast傷心早餐店」全情歌專輯簽唱會，數千粉絲將現場擠得滿滿，他從下午簽到天黑，簽名超過8小時，雖然簽到手痠、手軟但也不喊累，開心和歌迷近距離互動。

新歌挑戰不拿吉他純唱 不捨歌迷凌晨排隊卡位

盧廣仲獻唱新專輯中《太陽與地球》、《我只怪我自己》等歌曲，這次唱新歌，他也挑戰不拿吉他的表演方式，做一些過去沒體驗過的事，談到：「覺得很好玩，也能增加生命的厚度。」

為了參加盧廣仲簽唱會，有歌迷昨天凌晨3點半就到現場排隊，現場湧來太多歌迷，專輯兩度賣到斷貨，唱片行也緊急調貨。

除了簽名和歌迷寒暄，活動中也有特別安排，之前盧廣仲在台北完成演唱會後，歌迷參與「掃碼救心碎」回饋心得問卷，由盧廣仲親自評選出佳作，昨邀請得獎者上台領獎與合照，粉絲驚喜尖叫連連，氣氛超嗨。

在推出新專輯後，盧廣仲常會在社群「海巡」，看網友發文或留言，歌迷也常把他當成「土地公」許願，他還突襲KTV包廂演唱新歌《以後》，展現過往少見的高互動性，他笑說自己平常很安靜，但因為這次主題嶄新，他也希望嘗試一些新的體驗。

