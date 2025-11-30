陳玉勳敬李安為師 自嘲模仿侯導淪山寨

導演陳玉勳（右）拍攝《大濛》時，經常被演員表現感動到落淚。（華文創提供）

〔記者許世穎／專訪〕陳玉勳以《大濛》拿下最佳劇情片等4項大獎，加上觀眾票選最佳影片，成為本屆金馬最大贏家。他笑說自己雖已努力保持冷靜，但仍難掩欣喜。連「台灣之光」李安在慶功時都大讚演員表現亮眼，替他感到高興。

談到兩人多年交情，陳玉勳笑稱李安所說的「一日學生」其實是一段陪伴創作的過程。早年寫劇本時，他常拿給擔任指導老師的李安看，「但他真的很忙，沒什麼表示。」他當時深受侯孝賢風格吸引，拍了許多長鏡頭，如今回想只覺得「很無意義的長，我自己也心虛，不知道在長什麼！」

那段時期他陸續向王童、侯孝賢、王小棣與李安等前輩取經，「我們這一輩沒有不愛侯導的。」但真正跟著侯孝賢工作後，他才明白「他是學不來的」，也讓自己徹底放下模仿：「再學也只是山寨貨。」

從《消失的情人節》到《大濛》，陳玉勳兩度在金馬獎大放異彩，但他始終維持謙遜姿態。回望那些學習過程，他以自嘲帶過迷惘，也以誠懇面對成長。正是這份不盲從、不炫技、回到故事本身的創作信念，讓他走出自己的路，也讓《大濛》真正站上屬於它的位置。

