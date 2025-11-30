自由電子報
娛樂 最新消息

《人物專訪》柯煒林自卑非科班 刺殺戲拍完爆哭

方郁婷（左起）、陳玉勳、柯煒林在《大濛》淬鍊彼此，各自找到屬於自己的突破。（記者胡舜翔攝）方郁婷（左起）、陳玉勳、柯煒林在《大濛》淬鍊彼此，各自找到屬於自己的突破。（記者胡舜翔攝）

記者許世穎／專訪

曾以《濁水漂流》入圍金馬獎最佳男配角的香港演員柯煒林，和憑《美國女孩》拿下最佳新演員的方郁婷，今年雙雙以陳玉勳編導的《大濛》角逐金馬帝后，面對厚重的時代背景與情緒濃度極高的戲份，整段拍攝彷彿「苦中作樂」，既沉重又帶著一點倔強的生命力。

飾演老兵的柯煒林這回肩負極具歷史重量的角色，他坦言前置準備階段壓力大到「喘不過氣」。一方面正逢人生與工作低潮，另一方面也因非科班出身而感到自卑，角色也與他斯文的氣質反差大，台詞語氣有時候還會被陳玉勳嫌「壓太低」（指聲線）。他說直到後來參與舞台劇，突然理解聲音與角色狀態的連動，讓陳玉勳聽完無奈笑說：「你看，他殺青一年半以後才懂！」

柯煒林（右）和方郁婷首度合作《大濛》，雙雙憑該片角逐今年金馬獎帝后。（華文創提供）柯煒林（右）和方郁婷首度合作《大濛》，雙雙憑該片角逐今年金馬獎帝后。（華文創提供）

儘管煎熬，柯煒林仍特別喜歡趙公道在逆境中仍保有的幽默與韌性，那種在人生低谷彼此扶持的能量，然而沉重情緒也滲入生活，他常因壓力失眠，拍完一場刺殺戲後更突然情緒崩潰、痛哭不止。陳玉勳回憶：「他那天把累積的情緒全都釋放了。」

方郁婷解鎖全台語 回歸角色原點 靠想像補遺

方郁婷同樣深受劇情牽動，不過她笑說自己平時睡眠極好，除了擔心台語對白，也擔心情緒層次把握不準，「很多東西只能靠想像去補足。」她以「單純」作為角色核心，從最純粹的情感出發。

兩位年輕演員在片中共同承受角色的重量，也在拍攝過程中找到屬於自己的突破，沉重的故事或許艱難，卻也讓他們在彼此的陪伴、角色的牽引下，看見更堅定、更柔軟的自己。《大濛》已在台上映。

