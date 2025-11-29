自由電子報
娛樂 最新消息

邱澤許瑋甯婚宴 陳美鳳張清芳拱多生幾個 藍心湄送上6萬6大紅包

陳美鳳現身婚宴，送上祝福。（記者王文麟攝）陳美鳳現身婚宴，送上祝福。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕邱澤與許瑋甯昨天在台北文華東方酒店補辦婚禮，星光熠熠，賓客陣容超豪華，陳美鳳、賈永婕、李烈、張清芳、藍心湄、陶晶瑩、謝盈萱、柯震東、張軒睿等人皆到場，現場熱鬧非凡。

藍心湄送上6萬6大紅包。（記者王文麟攝）藍心湄送上6萬6大紅包。（記者王文麟攝）

陳美鳳讚新人性格善良、天作之合，也透露早年和邱澤曾有烏龍緋聞，還與邱澤母親一起笑過報導。她笑說：「希望他們多生幾個，因為帶小孩不容易，他們基因這麼好，一定要多生。」藍心湄大方包了6萬6千的大紅包，說起祝福，她也講得真心又直接：「我非常感動，他們前世真的是情人，天生一對、個性也很像。」接著還不忘分享相處秘訣：「女人很好搞定，男生先道歉就對了，女生很好『按奈』。」最後送上深情祝福，希望他們永遠相親相愛，「情比海深」。

張清芳拱多生幾個。（記者王文麟攝）張清芳拱多生幾個。（記者王文麟攝）

張清芳與許瑋甯認識16年，讚許瑋甯很孝順：「我高雄演唱會她有特別帶媽媽來。」至於婚禮祝福，張清芳說：「都有一個了！再生一個，兩個恰恰好，我有跟邱澤說加油。」吳姍儒與老公王陽開一同出席，四年前結婚時王陽開未受訪，這次特地補感言說：「我很滿意（婚姻生活），我很享受婚姻生活。」吳姍儒回到婚禮場地，穿上深V禮服開心表示：「21世紀以來沒看過這麼好看的新人！」

吳姍儒帶著老公出席婚宴，王陽開自爆很享受婚姻。（記者王文麟攝）吳姍儒帶著老公出席婚宴，王陽開自爆很享受婚姻。（記者王文麟攝）

陶晶瑩與女兒荳荳現身，老公李李仁因拍戲缺席。她透露新人一向低調，爆料邱澤在聚餐上被cue唱歌或玩划酒拳才會活潑，並笑說：「我不敢給婚姻建議，每對夫妻都有自己的方式，珍惜每一天最重要。」對育兒，她補充：「雖然會累，但這是人生最美好的部分。」

邱澤許瑋甯婚宴 陳美鳳張清芳拱多生幾個 藍心湄送上6萬6大紅包王陽明帶老婆蔡詩芸現身，笑說不怕和邱澤拚酒。
（記者王文麟攝）

王陽明與蔡詩芸也到場，送上祝福：「婚姻要多包容體諒、照顧好對方，希望他們一輩子幸福。」提到邱澤跟他說要「喝到底」，他自豪表示：「酒量還ok，但今天應該有很多打手在身邊，我應該不會喝到太醉。」

關穎大讚許瑋甯、邱澤「像漫畫走出來的俊男美女，好養眼的一對」，能見證他們結婚很開心，「他們雙喜臨門，已經早生貴子了」，他透露與新人住得近，所以紅包和小朋友的禮物都已經送到府。

柯震東不受訪，對於紅包數字，他簡短回：「夠回本了。」張軒睿與柯震東經紀人穩定交往，被問是否來預習婚禮，他害羞否認後迅速入場。

