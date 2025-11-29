自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

邱澤許瑋甯婚禮三金排場 婚戒藏愛的巧思

邱澤（左）和許瑋甯結婚4年終於補辦婚禮，賓客陣容超豪華。（記者王文麟攝）邱澤（左）和許瑋甯結婚4年終於補辦婚禮，賓客陣容超豪華。（記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕許瑋甯與邱澤結婚4年，目前已育有5個月大的兒子Ian，昨晚在台北文華東方酒店補辦婚禮，邀請4百多位賓客，現場湧入上百位媒體，堪稱三金典禮等級的排場。他們提到婚戒並不是名牌，設計全靠邱澤巧思，還把兩人英文名字縮寫刻在戒指裡，許瑋甯甜蜜說：「很符合我們個性，簡單、優雅，心意的份量比實質還重要。」

邱澤許瑋甯婚禮三金排場 婚戒藏愛的巧思邱澤親了許瑋甯臉頰，夫妻甜蜜放閃。
（記者王文麟攝）

5個月大的兒子雖沒露面，但許瑋甯透露寶寶造型跟邱澤類似，脖子上有可愛的領結。邱澤也透露兒子昨天中午見到雙方所有家人，是他人生中第一次見到這麼多人，雖然沒有哭，但看起來有點緊張，許瑋甯打趣說：「他很給面子。」

邱澤的伴郎是從小到大的圈外朋友，伴娘則是許瑋甯的妹妹，還有1個從小到大的好朋友。對於婚禮總花費，許瑋甯說：「這其實是心意，大家開心才是重點。」不透露開銷。

他們的婚禮是半年前開始規劃，許瑋甯和邱澤提到昨起床後，一路梳化、拍照、招呼親友，忙得不可開交，連午餐都沒時間吃。許瑋甯受訪時感性對邱澤表白：「很謝謝有他，這段時間以來，他是我滿大的陪伴跟支柱。」

邱澤也提到一整天腦子同時處理很多事，對許瑋甯說：「當我不知道該怎麼辦，知道身邊有妳，我就覺得一切好很多。」頗為感人。

而昨晚的洞房花燭夜，兩人會跟寶寶一起度過，許瑋甯說：「應該也會回味婚禮所有照片。」至於蜜月旅行，因他們婚禮後要各自忙工作，因此仍在規劃，蜜月會帶寶寶？兩人異口同聲點頭，「因為我們現在會捨不得離開他。」

此外，昨天也是許瑋甯華岡藝校好友「小鬼」黃鴻升的42歲冥誕，許瑋甯坦言很有意義，「它（指日期）對我來說是個緣分，我們當時在敲場地，這時間點就是一個冥冥之中的安排，我很開心，代表他有來參與。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中