邱澤許瑋甯婚禮三金排場 婚戒藏愛的巧思

邱澤（左）和許瑋甯結婚4年終於補辦婚禮，賓客陣容超豪華。（記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕許瑋甯與邱澤結婚4年，目前已育有5個月大的兒子Ian，昨晚在台北文華東方酒店補辦婚禮，邀請4百多位賓客，現場湧入上百位媒體，堪稱三金典禮等級的排場。他們提到婚戒並不是名牌，設計全靠邱澤巧思，還把兩人英文名字縮寫刻在戒指裡，許瑋甯甜蜜說：「很符合我們個性，簡單、優雅，心意的份量比實質還重要。」

邱澤親了許瑋甯臉頰，夫妻甜蜜放閃。

（記者王文麟攝）

5個月大的兒子雖沒露面，但許瑋甯透露寶寶造型跟邱澤類似，脖子上有可愛的領結。邱澤也透露兒子昨天中午見到雙方所有家人，是他人生中第一次見到這麼多人，雖然沒有哭，但看起來有點緊張，許瑋甯打趣說：「他很給面子。」

邱澤的伴郎是從小到大的圈外朋友，伴娘則是許瑋甯的妹妹，還有1個從小到大的好朋友。對於婚禮總花費，許瑋甯說：「這其實是心意，大家開心才是重點。」不透露開銷。

他們的婚禮是半年前開始規劃，許瑋甯和邱澤提到昨起床後，一路梳化、拍照、招呼親友，忙得不可開交，連午餐都沒時間吃。許瑋甯受訪時感性對邱澤表白：「很謝謝有他，這段時間以來，他是我滿大的陪伴跟支柱。」

邱澤也提到一整天腦子同時處理很多事，對許瑋甯說：「當我不知道該怎麼辦，知道身邊有妳，我就覺得一切好很多。」頗為感人。

而昨晚的洞房花燭夜，兩人會跟寶寶一起度過，許瑋甯說：「應該也會回味婚禮所有照片。」至於蜜月旅行，因他們婚禮後要各自忙工作，因此仍在規劃，蜜月會帶寶寶？兩人異口同聲點頭，「因為我們現在會捨不得離開他。」

此外，昨天也是許瑋甯華岡藝校好友「小鬼」黃鴻升的42歲冥誕，許瑋甯坦言很有意義，「它（指日期）對我來說是個緣分，我們當時在敲場地，這時間點就是一個冥冥之中的安排，我很開心，代表他有來參與。」

