小池徹平當爸自嘲老化 柿澤勇人中文示愛粉絲

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本動漫延伸的《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會今起一連兩天在北流演出，主角柿澤勇人 、小池徹平昨受訪，柿澤勇人以中文告白「我愛你」，小池徹平則學了「請給我收據」。被問到要不要嘗試臭豆腐，兩人瘋狂搖頭，笑翻眾人。

2017年他們曾在台中歌劇院演出，柿澤勇人回憶起當年謝幕時，第一次感受到有這麼多人為他尖叫，心想「我是不是真的大明星啊」，後來才發現原來都是衝著小池徹平來，柿澤勇人喊話：「我這次是來雪恥的！看是不是有很多觀眾衝著我來！」

被問到會想把什麼「壞習慣」寫在死亡筆記本上？柿澤勇人坦承每次都會喝到斷片，隔天宿醉會發誓再也不喝，結果別人揪他，自己又會赴約了，讓柿澤勇人很想改掉這個壞習慣。

小池徹平升格爸爸後首度來台，自嘲與7年前最大不同是「老化」了，透露有了家庭、當爸後看事情的角度不一樣了。明年1月將迎來40歲的小池徹平，身材、臉蛋保養得宜，他平常跟兩個兒子跑跑跳跳，沒有特別上健身房，身體保持得還不錯。至於凍齡秘訣，小池徹平笑說：「我就是化妝水隨便噴一噴，不在乎這件事情，以平常心維持。」

