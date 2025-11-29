自由電子報
娛樂 最新消息

瑞奇馬汀媛夢2開口唱直呼大挑戰

瑞奇馬汀回歸影集《媛夢棕櫚灘》詮釋帥氣調酒師，對於能夠參與演出相當開心。（Apple TV 提供）瑞奇馬汀回歸影集《媛夢棕櫚灘》詮釋帥氣調酒師，對於能夠參與演出相當開心。（Apple TV 提供）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線訪問〕「電動馬達」拉丁天王瑞奇馬汀回歸Apple TV 影集《媛夢棕櫚灘》第二季，繼續飾演英俊又細膩的調酒師「羅伯特」。由於本季加入音樂元素，讓以歌手身分成名的他又興奮又緊張，直說如今能用音樂講述角色故事讓他感到格外珍惜，「但挑戰就是我要避免看起來像『瑞奇馬汀本人』在演唱！」

瑞奇馬汀在影集《媛夢棕櫚灘》第二季獻唱，笑言挑戰就是避免看起來像他本人。（Apple TV 提供）瑞奇馬汀在影集《媛夢棕櫚灘》第二季獻唱，笑言挑戰就是避免看起來像他本人。（Apple TV 提供）

瑞奇形容全新一季的劇情「更加大膽」、表演更是「徹底瘋狂」，他也笑言，演出這個角色宛如成了自己的「心理清潔劑」，演出這部影集後更清楚自己想要什麼、絕對不要什麼，「很多『清理』已經完成，而我現在感覺很輕鬆，我希望還有第三季。如果我的演出能讓觀眾產生共鳴、帶來影響，那我就很滿足了。」

雖然直言每一場演出都不輕鬆，但瑞奇說一切都是讓他成長的磨練，「片場始終有互相支持的氛圍，這非常重要。」談到角色，他坦言被影集裡60年代同志處境的描寫深深觸動，「60年代的同志，尤其是未出櫃者所感受到的情緒，跟今天未出櫃的同志其實一樣」，對於現實仍未改變無奈表示「不幸地還是一樣」。

至於詮釋一名身處社會縫隙的60年代同志，瑞奇說對他而言是一份難得的禮物，「而且能在劇裡唱歌，我感到非常榮幸。」他說演員不會說謊，「我們只是在感受、在當下活著，而羅伯特的所有情緒都非常深刻。」《媛夢棕櫚灘》第二季已於Apple TV 熱播中。

