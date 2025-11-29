自由電子報
娛樂 最新消息

陳澤耀緊張當爸 聽到女兒哭聲淚流 囚生記夥伴送祝福

陳澤耀開心加入女兒傻瓜一族。（陳澤耀提供）陳澤耀開心加入女兒傻瓜一族。（陳澤耀提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕馬來西亞男星陳澤耀與歌手老婆雲鎂鑫結婚4年，前天迎來射手座女兒「小雲寶」，正式升格當爸。他開心分享一家三口合照，甜喊：「從今以後，Call me Daddy。」與陳澤耀合作愛奇藝影集《監所男子囚生記》的楊祐寧、黃冠智昨出席戲劇宣傳活動，兩位好友祝福新手爸。

黃冠智（右）新婚投入工作不急生娃，三寶爸楊祐寧給建議，認為小孩會帶財。（記者陳奕全攝）黃冠智（右）新婚投入工作不急生娃，三寶爸楊祐寧給建議，認為小孩會帶財。（記者陳奕全攝）

楊祐寧9月才當三寶爸，他笑說沒有第四胎計畫，但早就準備好小baby禮物要送給陳澤耀，「看他寫的文章真的很感動」。

陳澤耀（右）開心迎前世情人，忍淚剪臍帶安慰老婆雲鎂鑫。（陳澤耀提供）陳澤耀（右）開心迎前世情人，忍淚剪臍帶安慰老婆雲鎂鑫。（陳澤耀提供）

黃冠智去年新婚，被問生子進度大方喊：「我繼續努力！」但也透露和太太小綠已討論過，希望先買房再生寶寶，想給家庭更穩定的環境。他現場自我打氣：「冠智加油！」楊祐寧則以過來人身分安撫他的焦慮：「我以前也滿容易焦慮，生了小孩反而不焦慮。小朋友會自己帶財，他們是準備好才來的。」

黃冠智在《監所男子囚生記》飾演的「蝌蚪」角色有大舌頭設定，是他和導演討論的特別設計，楊祐寧笑說原本以為那是黃冠智的「母語」，打趣表示：「拍的時候我以為他平常講話就是這樣，因為他已經太行雲流水了。」

陳澤耀雖然早知道老婆是剖腹產，但仍緊張到心神不寧，甚至前一晚逼自己外出散步到快10點，只為讓心情冷靜。沒想到散步的步伐，卻把這一路做試管的辛酸全想起來，包括動手術、打針、取卵、植入，讓他忍不住說：「太太真的太偉大，辛苦妳了。」

迎接女兒出生那刻，雲鎂鑫激動落淚，陳澤耀一邊安撫、一邊幫她擦眼淚。當醫生請他剪臍帶時，他差點忍不住淚崩，只能硬撐：「我知道我一哭，她一定會停不下來，我要更堅強陪著她們。」他笑說在手術室緊張到狂抖，「可能是冷氣太強啦！」真正讓他破防的，是坐在走廊聽到女兒哭聲的瞬間，「我默默流淚」。

