《人物專訪》李千娜夢到顏正國 吃咖哩道別要出國

李千娜至今仍無法接受顏正國離世。

出道18年的李千娜將在台北舉辦人生首場大型個唱，情同兄妹的導演顏正國卻不幸病逝，成了她心中的遺憾。她回憶在告別式前才向顏正國的太太訴說：「我怎麼都沒有夢到國哥？」沒想到隔天顏正國就真的入夢，「我夢到國哥在吃咖哩飯，拿著機票跟我說他要出國了，他在我夢裡看起來很圓潤，狀態很好。」很開心的向她說話。

李千娜2022年演出顏正國執導的電影《少年吔》，因此才與老公黃尚禾結緣。外界曾傳顏正國是兩人的媒人，對此她說：「國哥是因為拍這部戲，給了我們兩個人緣分，他其實不是媒人，反而是最後一個才知道我們在一起的人。」透露當時在劇組對感情很低調，「都以工作為主。」

李千娜與黃尚禾結婚後，與顏正國仍保持友好關係，最讓她難過的是，顏正國生前還曾叮嚀黃尚禾：「你要照顧好我妹，不然就完蛋了。」她透露很早就知道顏正國生病，只是沒想到病情會急轉直下，她才會一直都無法接受。

對於夢到了顏正國，李千娜醒來立刻把這段夢境告訴顏正國的老婆，「我跟嫂嫂說，這段互動感覺好真實的。」國嫂聽完還開玩笑安慰她：「因為我們折了很多蓮花給他，他現在財富自由了，可以去環遊世界了。」

李千娜這段時間忙著舞台劇及個唱籌備，每次想到顏正國仍是非常崩潰，直到看到寶貝兒子Yellow才能放鬆，她笑說：「我每次很難過在哭的時候，我老公就會叫我想一下Yellow。」談到兒子長得頭好壯壯，大女兒顧穎現在搬來跟她同住，還可以幫忙照顧弟弟。

李千娜「入戲」演唱會12月6日在台北國際會議中心登場，除了家人都會到場，她也已經力邀神秘嘉賓助陣，演唱會購票可洽寬宏藝術。

