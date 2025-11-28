自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《人物專訪》李千娜夢到顏正國 吃咖哩道別要出國

李千娜出道18年終於要舉辦大型個唱。（記者王文麟攝）李千娜出道18年終於要舉辦大型個唱。（記者王文麟攝）

記者陽昕翰／專訪

《人物專訪》李千娜夢到顏正國 吃咖哩道別要出國李千娜至今仍無法接受顏正國離世。
（記者王文麟攝）

出道18年的李千娜將在台北舉辦人生首場大型個唱，情同兄妹的導演顏正國卻不幸病逝，成了她心中的遺憾。她回憶在告別式前才向顏正國的太太訴說：「我怎麼都沒有夢到國哥？」沒想到隔天顏正國就真的入夢，「我夢到國哥在吃咖哩飯，拿著機票跟我說他要出國了，他在我夢裡看起來很圓潤，狀態很好。」很開心的向她說話。

顏正國。（翻攝自臉書）顏正國。（翻攝自臉書）

李千娜2022年演出顏正國執導的電影《少年吔》，因此才與老公黃尚禾結緣。外界曾傳顏正國是兩人的媒人，對此她說：「國哥是因為拍這部戲，給了我們兩個人緣分，他其實不是媒人，反而是最後一個才知道我們在一起的人。」透露當時在劇組對感情很低調，「都以工作為主。」

李千娜與黃尚禾結婚後，與顏正國仍保持友好關係，最讓她難過的是，顏正國生前還曾叮嚀黃尚禾：「你要照顧好我妹，不然就完蛋了。」她透露很早就知道顏正國生病，只是沒想到病情會急轉直下，她才會一直都無法接受。

對於夢到了顏正國，李千娜醒來立刻把這段夢境告訴顏正國的老婆，「我跟嫂嫂說，這段互動感覺好真實的。」國嫂聽完還開玩笑安慰她：「因為我們折了很多蓮花給他，他現在財富自由了，可以去環遊世界了。」

李千娜這段時間忙著舞台劇及個唱籌備，每次想到顏正國仍是非常崩潰，直到看到寶貝兒子Yellow才能放鬆，她笑說：「我每次很難過在哭的時候，我老公就會叫我想一下Yellow。」談到兒子長得頭好壯壯，大女兒顧穎現在搬來跟她同住，還可以幫忙照顧弟弟。

李千娜「入戲」演唱會12月6日在台北國際會議中心登場，除了家人都會到場，她也已經力邀神秘嘉賓助陣，演唱會購票可洽寬宏藝術。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中