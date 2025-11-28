自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

海產捐肝救父自掏50萬 Amber曝黑人道歉內幕

海產（圖）昨與Amber一同出席活動，分享捐肝救父的心路歷程。（記者陳奕全攝）海產（圖）昨與Amber一同出席活動，分享捐肝救父的心路歷程。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕藝人海產日前捐肝救父，感人行徑引發熱議。他昨與職籃啦啦隊女孩Amber一同出席活動，首度公開捐肝背後的心路歷程；Amber則是分享自己如何在工作時提高警覺、預防性騷。

海產昨與Amber（圖）一同出席活動，分享捐肝救父的心路歷程。（記者陳奕全攝）海產昨與Amber（圖）一同出席活動，分享捐肝救父的心路歷程。（記者陳奕全攝）

海產坦言父親近年健康急速惡化，「肝硬化、B肝、肝癌又憂鬱，一天要吃4、50顆藥。」原以為栓塞手術能控制病情，但效果有限，醫師最終建議換肝。

雖然中間經歷心理評估與多次檢查，海產仍毅然決然捐出75%肝臟，因為醫師明白告知若爸爸不換肝，最多只剩3個月。他也透露父親曾寫好遺書，甚至完成財產分配，讓他十分心疼。費用部分，他透露自掏50萬，雖然負擔大，但是值得。

同場的Amber則回應日前樂天女孩遭騷擾事件，也提到自己2年前遭PLG聯盟的人強抱。她坦言當下非常錯愕，但因對方態度誠懇才接受處理方式，更透露「黑人」陳建州也有向她道歉。

※尊重身體自主權 請撥打113、110。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中