海產捐肝救父自掏50萬 Amber曝黑人道歉內幕

〔記者侯家瑜／台北報導〕藝人海產日前捐肝救父，感人行徑引發熱議。他昨與職籃啦啦隊女孩Amber一同出席活動，首度公開捐肝背後的心路歷程；Amber則是分享自己如何在工作時提高警覺、預防性騷。

海產坦言父親近年健康急速惡化，「肝硬化、B肝、肝癌又憂鬱，一天要吃4、50顆藥。」原以為栓塞手術能控制病情，但效果有限，醫師最終建議換肝。

雖然中間經歷心理評估與多次檢查，海產仍毅然決然捐出75%肝臟，因為醫師明白告知若爸爸不換肝，最多只剩3個月。他也透露父親曾寫好遺書，甚至完成財產分配，讓他十分心疼。費用部分，他透露自掏50萬，雖然負擔大，但是值得。

同場的Amber則回應日前樂天女孩遭騷擾事件，也提到自己2年前遭PLG聯盟的人強抱。她坦言當下非常錯愕，但因對方態度誠懇才接受處理方式，更透露「黑人」陳建州也有向她道歉。

※尊重身體自主權 請撥打113、110。

