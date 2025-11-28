自由電子報
娛樂 最新消息

《動物方城市2》首日票房 登全台冠軍

《動物方城市2》毒蛇蓋瑞由奧斯卡得主關繼威配音，顛覆大眾對蛇類的刻板印象。（迪士尼提供）《動物方城市2》毒蛇蓋瑞由奧斯卡得主關繼威配音，顛覆大眾對蛇類的刻板印象。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼新作《動物方城市2》前天在台上映，首日便以約台幣1750萬的票房佳績空降全台票房冠軍，成績足足是2016年首集首日的3.5倍，本週將無懸念拿下票房冠軍。

2016年首部《動物方城市》以全新IP之姿在全球收穫10.23億美金（約台幣321.22億元），在台灣也賣破台幣2.88億元，至今仍是迪士尼原創動畫（非續集、翻拍以及重製）的台灣票房冠軍。

續集繼續擴張「動物方城市」世界觀，由奧斯卡得主關繼威獻聲的毒蛇「蓋瑞」為全片關鍵角色，有望顛覆觀眾對蛇類的刻板印象。此外，特效也全面升級，聯合導演拜倫霍華德透露有一個鏡頭同時在銀幕上出現了5萬隻動物，拍胸脯保證：「這絕對是迪士尼動畫史上規模最大的電影！」

電影叫好又叫座，目前在爛番茄影評網新鮮度好評高達94%，代表觀眾的爆米花指數也高達95%。25日在北美上映優先場，也以1020萬美金（約台幣3.2億元）創下迪士尼史上第二高的優先場成績，外媒預估該片將躋身北美感恩節檔期史上最佳開片成績之一。《動物方城市2》持續在台上映中。

